В Україні побудують трирівневу систему ППО/ПРО: Резніков підбив підсумки Рамштайна-5

В Україні збудують нову систему ППО / АрміяInform

За результатами 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині був закріплений курс на довгострокову підтримку України, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, фокусом обговорення стали слова sustain, long-term і training. Як пише він в Facebook, зростання масштабів допомоги, а також успішні дії сил оборони України зробили істотний вплив на пріоритети.

"По-перше, поряд з нарощуванням обсягів постачання зброї постає питання її ремонту та обслуговування. Це запчастини, ремонтна база, фахівці. По-друге, країни вільного світу не готувалися до повномасштабної війни на континенті за лекалами Другої світової. Тому ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана нашими партнерами за рахунок резервів, обмежені", - зазначив міністр оборони.

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У той же час для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно-визнаних кордонах, крім успішної оборони і стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи, як підкреслив Резніков. Для цього, за його словами, сили оборони України, в першу чергу – ЗСУ – повинні придбати відповідні можливості в якісному і кількісному вимірі.

"Ми зараз не можемо говорити про всі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Почалися зрушення в сфері ППО/ПРО. Ми вже отримали від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК IRIS-T, який незабаром зробить наше небо більш безпечним", - написав міністр оборони.

За його словами, вже докладаються послідовні зусилля, щоб активізувати роботу оборонної індустрії для поповнення резервів у країнах вільного світу і можливості системно підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що не береться прогнозувати, коли закінчиться війна в Україні, але переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог Збройних сил на фронті росіяни почнуть тікати.

Відповідаючи на питання про те, чи доведеться українцям воювати довго, Резніков сказав: "У мене якраз інше чуття (що воювати доведеться недовго, – ред.)".

Раніше Резніков заявив, що не береться прогнозувати, коли закінчиться війна в Україні, але переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог Збройних сил на фронті росіяни почнуть тікати.

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