'Україна переможе з допомогою партнерів': Резніков анонсував позитивні новини з фронту

Резніков анонсував "позитивні новини з фронту" у цьому році/ Facebook Резніков, Генштаб ЗСУ

Україна занадто довіряла своєму сусіду, з яким вона підписала Будапештський меморандум, і це була головна помилка нашої держави. Через цю довіру наша країна не дбала про свою армію, і сьогодні доводиться перекривати ці прогалини, які були допущені раніше.

Зараз відбувається війна на виживання. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Військовому телебаченню.

"Ми ведемо сьогодні боротьбу за виживання країни. Ми підтверджуємо своє право на незалежність. Ми прожили понад 30 років незалежними, створили абсолютно незалежну країну у своїх кордонах, тому сьогодні ми, можливо, дорожче платимо за те, що не дбали про свою армію", – зазначає Резніков.

Проте він наголосив, що "ми виживемо у цій війні і зламаємо хребта цьому Голіафу".

Він висловив думку, що ні в Грузії, ні в Україні не було б війни, якби у 2008 році нас прийняли у НАТО. Проте Україна зможе перемогти Росію у війні завдяки нинішньому партнерському Альянсу. Також він нагадав, що наша держава уже з перших днів війни перемагає на політичному полі.

"Питання: коли та якою ціною (ми переможемо – ред.)? Ми сьогодні маємо шанси перемогти швидше і дешевше з точки зору втрат українських, завдяки партнерському Альянсу. Я можу засвідчити, що наші партнери готові з нами працювати не тільки у короткостроковій, а й у середньостроковій та довгостроковій перспективі", – наголосив Резніков.

Також міністр оборони України анонсував "гарні та позитивні новини" для українців і світу вже цього року.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов попередив, що війна з Росією буде великою і складною. Нині як військовим, так і українському народу потрібно докласти максимум зусиль, щоб перемогти російських загарбників.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні Росії проти України вже почався. Загарбники вже почали усвідомлювати, що не здатні утримувати тимчасово окуповані українські території.

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