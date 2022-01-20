"Урагани", "Гради" і броньовики: РФ перекидає нові сили на кордон України

Техніку РФ перекидають на кордон України / Conflict Intelligence Team

РФ перекидає нові партії озброєння на кордон України. Особовий склад і техніка прибувають з Сибіру і Далекого Сходу.

Війська РФ знаходяться вже в 40 кілометрах від російсько-українського кордону. Військовим кажуть, що "відрядження" може тривати 6-9 місяців, а то й довше, повідомляє Conflict Intelligence Team.

Експерти вивчили кілька нових відео про перекидання техніки, які з'явилися в соцмережах за останній тиждень: в тому числі, знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ і Єврейську автономну область. Ці записи зібрали сотні коментарів: дружин і матерів контрактників, часом навіть самих військовослужбовців.

На опублікованих у соцмережах даних зафіксовано перекидання ешелонами важкої техніки: РСЗВ Ураган, Град, а також бронеавтомобілі.

Не рідко рідні російських військових пишуть, що їх відправили в Україну або "на український кордон".

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Автори розслідування також наводять коментарі, виявлені під трьома відеозаписами з військовою технікою, скріншоти з соцмереж, а також цитати з листування журналістів з деякими коментаторами.

/ Conflict Intelligence Team

У коментарях під відео також часто зустрічаються фрази, що свідчать про чисельність військовослужбовців, що відправляються: "700 осіб", "майже всі контрактники", "сотні солдатів".

Згадуються 54-та бригада управління і 165-та артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, 104-та бригада управління і 14-та окрема бригада спецназу з Хабаровська, 64-та окрема мотострілецька бригада з гарнізону Чумачник в Хабаровському краї, 38-та окрема мотострілецька бригада з Катеринославка Амурської області.

/ Conflict Intelligence Team

Розслідувачі додають, що Тихоокеанський флот ВМФ РФ залучив 155-ту окрему бригаду морської піхоти до перекидання військ зі сходу на захід.

Більше того, лише частина поміченої російської техніки прямує до заявлених для навчань полігонів, а інша частина зупинилася на півдорозі, під Гомелем, в районі, який знаходиться всього в 40 км від Чернігівської області України і в 90 км – від Київської.

/ Conflict Intelligence Team

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна готова до військового вторгнення з боку Росії. Ризик посилення воєнних дій не зріс, але посилився ажіотаж навколо ситуації. Українцям не слід піддаватися паніці і потрібно вірити в світ. Захід повинен демонструвати реальну підтримку Києва.

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