Колишній мер Києва Омельченко терміново госпіталізований з коронавірусом

Олександр Омельченко потрапив до лікарні з коронавірусом / УНІАН

Колишній мер Києва, голова фракції "Єдність" у Київраді Олександр Омельченко госпіталізований до лікарні. У політика діагностували коронавірус.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради, у Олександра Омельченка вражені легені.

"Він зараз у непростому стані, враховуючи і вік, і рівень ураження легенів", – зазначив Кличко.

Довідка. Олександру Омельченку 83 роки. З серпня 1996 року був головою Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 рр. - Київський міський голова. З 1999 по 2006 року був президентом Асоціації міст України.

Нагадаємо, мер міста Долина в Івано-Франківській області Володимир Гаразд помер від коронавірусу. Його не стало ввечері напередодні Різдва 2021.

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28 жовтня 2020 року стало відомо, що помер Анатолій Федорчук - мер Борисполя, кандидат на постаду глави міста і лідер виборчих перегонів, які відбулися 25 жовтня.

29 числа стало відомо, що від ускладнень коронавірусу помер мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.

16 листопада стало відомо про смерть новообраного мера Конотопа Олександра Лугового. Він хворів на коронавірусну хворобу.

17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес, який заразився коронавірусом. Він помер від наслідків хвороби.

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