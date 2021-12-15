На Буковині чоловік зарубав свою дружину сокирою та задушив 1,5-місячну доньку

Вбивство дружини і дочки / Нацполиция

У Чернівецькій області в селі Заволока 29-річний чоловік спочатку зарубав свою дружину, а потім задушив 1,5-річну доньку.

Як повідомляють у прокуратурі Чернівецької області, за це його засудили до довічного ув'язнення.

За даними слідства, трагедія сталася 12 березня 2020 року.

"39-річний чоловік через тривалі неприязні стосунки спочатку зарубав сокирою свою 36-річну дружину, а потім мотузкою задушив 1,5-місячну дитину", - йдеться в повідомленні.

Хотів вчинити самогубство

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Після розправ підозрюваний намагався вчинити самогубство, проте його врятували.

Суди першої інстанції засудили чоловіка до довічного позбавлення волі.

У грудні 2021 року цей вирок підтвердив і Верховний суд України.

читайте такожУ Черкасах на 11 років посадили у в'язницю неповнолітнього за звіряче побиття чоловіка

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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