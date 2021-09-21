Зарубав сокирою і тягав тіло по місту: під Одесою жорстоко розправилися з жінкою

Чоловік вбив сокирою пенсіонерку / Нацполіція

В Одеській області раніше засуджений місцевий житель зарубав літню жінку сокирою.

Як розповіли у поліції області, тіло жінки посеред вулиці з рубаними ранами вранці на вулиці виявили односельці та викликали поліцію.

Трагічний інцидент стався у селі Надеждівка Болградського району. Протягом кількох годин правоохоронці встановили та затримали нападника.

"Ним виявився 45-річний односельчанин убитої. Раніше зловмисник вже був засуджений за аналогічний злочин", - йдеться в повідомленні.

З місця події вилучено речові докази, що підтверджують його причетність до вбивства.

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Чоловіка затримали та оголосили підозру в умисному вбивстві.

Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі затриманий чекає обрання запобіжного заходу. Про мотиви злочину поки не повідомляється.

Як повідомляв Главред, 24 серпня до правоохоронців звернулася киянка, яка розповіла, що з балкона 7-го поверху на вулиці Оноре де Бальзака чоловік виштовхнув жінку. В результаті вона впала на землю і загинула.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вбив жінку, скинувши її з балкона 7-го поверху.