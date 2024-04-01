Україну накриває пилова буря із Сахари: синоптики попередили про небезпеку

Синоптики закликали українців зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу.

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Україну накриває пилова буря / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: facebook/UkrHMC

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що до України прийшов пил із Сахари. Цей пил може бути дуже шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Як зазначають синоптики Укргідрометцентру, пил принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку на території країни останніми днями спостерігалась аномально тепла погода.

"Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним", - йдеться в повідомленні. відео дня

Українців закликали зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що синоптики повідомили, що у перший день квітня Україну накриє літня спека. За даними синоптика Наталки Діденко, невеликий дощ очікується лише у Сумській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Астролог назвала дати найнебезпечніших днів у квітні. Ангеліна Вакуліна розповіла, що з 5 квітня до 15 квітня будуть сильно атакувати. Окупанти можуть бити по дитячих закладах. Варто максимально уникати торгових центрів.

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