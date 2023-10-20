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Українські військові прорвались вперед на 4 напрямках: дійшли до лінії оборони РФ

Юлія Куришко
20 жовтня 2023, 09:59 оновлено 20 жовтня, 10:16
Сили оборони України просунулися через залізничну колію в невизначених районах на південь від Бахмута.
Українські військові прорвались вперед на 4 напрямках: дійшли до лінії оборони РФ
Українські військові просуваються вперед на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що під час продовження контрнаступальних дій українські війська 19 жовтня просунулися на південь від Бахмута та в західній частині Запорізькій області.

Аналітики ISW у звіті із посиланням на українського військового вказали, що ЗСУ досягли невідомого успіху поблизу:

  • Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута),
  • Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута),
  • Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута),
  • просунулися до оборонної лінії окупантів у напрямку Опитного (3 км на південь від Бахмута).

Просування ЗСУ

Аналітики також звернули увагу на заяву 18 жовтня від речника східного угруповання українських військ Іллі Євлаша. Він сказав, що Сили оборони України просунулися через залізничну колію в невизначених районах на південь від Бахмута.

відео дня

Водночас того ж дня російські джерела стверджували, що ЗСУ перетнули залізничну колію у Кліщіївці. Аналітики поінформували, що поки не бачили візуального підтвердження того, що українські бійці діють за цією залізничною лінією.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках. Українські бійці продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

ЗСУ знищили величезний польовий склад окупантів. Українські військові знищують росіян на південному напрямку. Бійці Нацгвардії розбомбили великий польовий склад російських окупантів.

ЗСУ відходять, а потім знищують росіян артою. Ситуація на Авдіївському напрямку станом на вечір 19 жовтня знову загострилась, підтвердив мер міста Віталій Барабаш та повідомив про новий наступ.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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