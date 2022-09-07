Українцям варто зібрати тривожну валізу з їжею - Милованов

Українцям радять запасатись продуктами / УНІАН

Українцям слід запасатись продуктами та зібрати тривожну валізу з їжею. Особливо важливо це зробити жителям прифронтових населених пунктів, де можуть статися непередбачувані обставини. Про це заявив радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов в ефірі телемарафону.

Ще однією причиною, чому він дав таку пораду, є бідність.

"Все залежить від того, де людина перебуває. Є дві причини. Перша причина - це бідність. Друга - це близькість до передової, де можуть бути перебої з постачаннями. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте", - сказав Тимофій Милованов.

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Нагадаємо, раніше почесний президент "Асоціації фермерів і землевласників України" Іван Томич говорив - ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм. Однак, за його словами, ближче до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до показника в 70 гривень.

До того повідомлялося, що в Україні помітно зросло в ціні пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм. Крім того, рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн за кілограм, а зараз - 49,40 грн. Водночас кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 36,77 грн до 29,20 грн.

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