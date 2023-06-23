Україна визволила із Угорщини ще двох військовополонених

З Угорщини повернулись ще двоє військовополонених, яких Росія таємно передала угорській владі.

https://glavred.net/ukraine/ukrajina-vizvolila-iz-ugorshchini-shche-dvoh-viyskovopolonenih-10480282.html Посилання скопійоване

Україна повернула полонених / колаж: Главред, фото: Facebook Oleg Nikolenko, ua.depositphotos.com

Посольству України в Будапешті вдалося забрати із Угорщини ще двох українських військовополонених, які опинились там у межах таємних домовленостей Угорщини із країною-агресоркою Росією.

Як розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, українські дипломати вивезли з Угорщини іще двох наших військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

"Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", - зазначив у Facebook Ніколенко.

відео дня

Повернення українців із полону

Нагадаємо, що в Україну повернулися 108 жінок, яких тримали в полоні росіяни. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, що потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

Україна повернула з російського полону ще 12 українців. Україна розраховує на посилення тиску світової спільноти на Росію з приводу виконання ним Женевських конвенцій.

Украина вернула из плена 95 героев. В Украину вернулись пленные из Мариуполя, "Азовстали", ЧАЭС, Змеиного и Бахмута. Серед них є сержанти та офіцери.

Більше важливих новин: