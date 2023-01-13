Україна почала отримувати важку техніку - Єрмак

Західні партнери активно почали працювати над передачею Україні важкого озброєння, необхідного для завершення війни.

Україна почала отримувати важку техніку / Колаж фото УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Україна почала отримувати важку техніку від західних партнерів. Це озброєння допоможе українським військовим закінчити війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку", - написав Єрмак.

Він переконаний, що Захід і надалі буде передавати необхідну для України військову допомогу та підтримувати всіма можливими способами.

Україна отримає танки Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти відзначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

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