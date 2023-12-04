Україна отримала дефіцитні ракети та сучасні ЗРК - Зеленський

Зеленський поділився результатами роботи "зернового коридору" і прокоментував ситуацію на фронті.

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Україна готує нові засоби ураження російських ракет / Колаж Гларведа. Фото: Офіс Президента, 53 ОМБ

Українські військові отримали дефіцитні ракети до наявних систем ППО, а також нові ЗРК, поділився президент Володимир Зеленський за результатами щоденного селектора.

"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави у Telegram.

Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва, додав Зеленський.

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"Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - зазначив президент.

Окремо Зеленський прокоментував роботу "зернового коридору". Зокрема, перевищено позначку 7 млн тонн вантажів.

"Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", - розповів Зеленський.

Україні критично бракує озброєння

Напередодні у США визнали брак коштів на фінансування допомоги Україні. Зокрема, як писав Financial Times, директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг заявила, що кошти вичерпаються вже до кінця 2023 року. І це, за її словами, зробить неможливим подальший опір ЗСУ російським загарбникам.

Дипломат Валерій Чалий, своєю чергою, зауважив, що у такому разі "ЗСУ можуть рано чи пізно залишитися без зброї".

Про те, що конгресмени США ніяк не можуть узгодити свою позицію щодо подальшої підтримки України й українського війська, Главред писав неодноразово. Наприклад - що США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року.

Все це відбувається на тлі підвищення активності боїв на усіх напрямках фронту та збільшення чисельності російських військ. Як влучно зазначив представник Радбезу США Джон Кірбі, "Путін буквально розкидається людським м’ясом". Також це свідчить про намір Росії продовжувати війну і врешті досягти своїх цілей з окупації території України.

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