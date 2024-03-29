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На Україну чекають важкі місяці, для РФ відкрито вікно можливостей - NYT

Ангеліна Підвисоцька
29 березня 2024, 19:45
Російський диктатор Путін використовує теракт у Москві для ескалації ситуації в Україні.
На Україну чекають важкі місяці, для РФ відкрито вікно можливостей - NYT
Ситуація в Україні сильно ускладнюється / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Ситуація в Україні через війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, стає все складнішою. На країну чекають дуже важкі місяці, оскільки для РФ зараз відкрито вікно можливостей на тлі різкого скорочення військової допомоги. Про це заявила експертка з російської зовнішньої політики та безпеки Ханна Нотте, повідомляє The New York Times.

"У військовому плані російські війська зараз мають перевагу над Україною і в техніці, і в особовому складі. Час теж вдалий: оскільки західна військова підтримка Києва загрузла в невизначеності, наступні кілька місяців відкривають Москві вікно можливостей для нових наступальних дій", - каже експерт.

Водночас теракт у Москві вказує на спроби Путіна посилити ескалацію в Україні.

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"Попереду на Україну чекають важкі місяці. У будь-якому разі напад на Крокус Сіті Хол у Москві - який грубо перекреслив слова Путіна щодо гарантування безпеки Росії - імовірно, погіршить ситуацію. Маючи ініціативу на полі бою, Росія незабаром може почати використовувати свою перевагу", - пише Нотте.

Путін також активізувався і на зовнішній арені. Він відмовився від переговорів зі США щодо запобігання розповсюдженню ядерки.

"Російський уряд також став більш нахабним у підбурюванні антизахідних сил по всьому світу. Вони зблизилися з Північною Кореєю, підтримали військові диктатури в африканському регіоні Сахель, заохочували Іран і його проксі-мережу. Скрізь, де є загроза інтересам Заходу, російська військова підтримка або політична не пасе задніх. У цій атмосфері війна в Україні сприймається як одна з багатьох проблем", - каже Нотте.

Однак експерт стверджує, що диктатор не почав би поводитися так нахабно, якби не побачив пасивну реакцію Заходу.

"Крокус Сіті Хол" - теракт у Підмосков'ї 22 березня

В Росії заздалегідь знали про підготовку теракту в Крокус Сіті Хол 22 березня в Підмосков'ї. Росіяни недооцінили масштаб і вважали, що це буде локальна подія і сподівалися звинуватити Україну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

ФСБ затримала винуватців теракту в Москві та зробила заяву про "причетність України". У Центрі протидії дезінформації при РНБО відповіли, що можливо, теракт був спробою російських спецслужб звинуватити Україну та виправдати мобілізацію.

Водночас у Кремлі не вірять словам Путіна про причетність України до теракту в "Крокус Сіті Хол", повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох осіб, близьких до Кремля.

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