УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

Андрій Ганчук
27 березня 2024, 23:30
Російська Федерація допустила теракт у Підмосков'ї, є декілька варіантів, чому так сталося, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
Буданов, Крокус Сіті Хол
Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, і через які країни вони переміщаються - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Росії заздалегідь знали, що готується теракт, який зрештою стався в концертному залі Крокус Сіті Хол 22 березня в Підмосков'ї. Вони це допустили або через протистояння у вежах Кремля, або недооцінили масштаби. Росіяни думали, що станеться локальна ситуація, і хотіли в усьому звинуватити Україну. Звинувачення на адресу української держави - абсурд, теракти проти цивільних людей неприйнятні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що росіяни знали про підготовку теракту щонайменше з 15 лютого. Інформація надійшла через розвідувальне управління угруповання в Сирії. Москва знала, звідки прийдуть бойові групи, і через території яких країн вони переміщалися.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося - є декілька варіантів. Перше - це, як у них заведено, боротьба "башт", щоб зараз звільнити декілька чиновників. Інший варіант - вони дійсно недооцінили масштаби того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - вважає Буданов.

відео дня

Також глава ГУР акцентував увагу на тому, що Кремль тричі міняв версії того, що сталося, щоб спробувати якимось чином приплести до теракту Україну.

"З'явилися пояснення секретаря Ради національної безпеки і оборони РФ Миколи Патрушева і директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова, який звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це нісенітниця. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це і ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - сказав начальник військової розвідки Міноборони.

Також він додав, що РФ сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, що зможе його проконтролювати.

"Є такий усталений вислів, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації намагалися в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталося і тут", - наголосив Кирило Буданов.

Крокус Сіті Хол - теракт у ТЦ під Москвою

22 березня в концертному залі Крокус Сіті Хол у Московській області стався теракт: група осіб увірвалася до приміщення і влаштувала стрілянину.

Згідно з попередніми даними російського МНС на 27 березня, загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". Незважаючи на це, росіяни почали шукати "український слід".

ФСБ затримала винуватців теракту в Москві та видала заяву про "причетність України": у Центрі протидії дезінформації при РНБО у відповідь заявили, що теракт могли організувати російські спецслужби, щоб звинуватити Україну та оголосити мобілізацію.

Теракт у Крокус Сіті Холі

23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР Кирило Буданов Теракт у Москві
Реклама

Головне за день

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

00:56 Україна
Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

00:09 Політика
Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

23:30 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток 17904

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток

Ми різні : путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією 11524

"Ми різні": путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака 10885

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

Що бачить майже кожен перед смертю: медсестра назвала єдину річ 3699

Що "бачить майже кожен" перед смертю: медсестра назвала єдину річ

Останні новини

01:30

Дійсно став залізним: Арнольд Шварценеггер переніс важку операцію

00:56

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

00:09

Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

27 березня, середа
23:59

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ

23:30

Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – СамусьЄвропа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь
23:21

Соломія Вітвіцька показала рідкісне фото з бойфендом-військовим

23:17

"Повні гайки": актрисі Тишкевич стало гірше

22:49

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

22:49

Зрадниця Соломко вийшла заміж у СШАВідео

Реклама
22:23

На відновлення однієї з найбільших в Україні ТЕЦ підуть роки - Синєгубов

22:19

Зірку "Діамантової руки" екстрено госпіталізували

21:37

Пенсіонер з Одеси зізнався у повазі до Путіна та розхвалив йогоВідео

21:34

Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії

20:38

"На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян": що відбувається біля Часового Яру

20:22

Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

20:16

Борщ - російський: Клопотенку відмовили у відкритті ресторану в Японії через абсурдну причину

19:43

Росія накопичує ракети: експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами"

19:21

Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала ХарківФотоВідео

19:18

Тривога у фільмі та у житті: як пройшов зірковий допрем’єрний показ стрічки "Лишайся онлайн"

19:10

Як працює російська пропаганда на прикладі теракту у Крокус СітіПогляд

Реклама
18:54

Постраждали маленькі діти: Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Харкова

18:37

Україна втратила місце в топі потенційних переможців на Євробаченні-2024

18:31

Чи можуть війська РФ піти на Харків або Київ: генерал Ходжес пояснив ситуацію

18:25

Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалихВідео

17:57

Які регіони накриють дощі, а де припече сонце: синоптики вразили прогнозом

17:45

Бронь від мобілізації із зарплатою від 35 000 грн: у Раді ухвалили рішення

17:17

"Хронічний" холостяк Леонардо Ді Капріо заручився - ЗМІ

17:00

ЗСУ знищують "божевільну кількість піхоти і техніки" під Авдіївкою - Третя штурмова

16:47

У Німеччині закликали заморозити війну: в Україні зробили заяву

16:17

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві

16:16

Демобілізація після 36 місяців служби: у ВРУ розкрили важливу правку

16:10

Переживають на сонячному березі: блогерка Пренткович із бойфрендом опинилися в Португалії

16:08

РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом – багатоповерхівки, є загиблі

15:53

Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

15:42

Ексдружина Віктора Павліка хотіла прийняти постриг і натякнула на новий роман

15:36

"За час війни такого не бачили": в 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки

15:29

Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

15:27

Гороскоп на квітень 2024: що можна і чого категорично не можна робити

15:26

Коли в Україні вдарить +22 градуси: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гаррі потрапив у кримінальну справу: з'явилися деталі

Реклама
14:49

В Миколаєві лунають потужні вибухи: ворог завдав удару балістикою по місту

14:39

"Без коментарів": на концерті Приходько сталася "величезна трагедія"

14:27

"Це неймовірно швидка зброя": у Повітряних силах пояснили, як збивають "Циркони"

14:21

Серед перших: під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

14:04

Що "бачить майже кожен" перед смертю: медсестра назвала єдину річ

13:22

Нещасний випадок: знерухомлена Олена Шоптенко потрапила до лікарні

13:17

Треба знайти цифру 2 серед літер за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

13:13

"Найпривабливіший" Гнатковський розкрив подробиці про зйомки в "Довбуші"

13:10

Ракетний удар по Україні: Гуменюк оцінила загрозу обстрілу ракетами "Циркон"

12:58

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти