Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

Російська Федерація допустила теракт у Підмосков'ї, є декілька варіантів, чому так сталося, сказав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

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Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, і через які країни вони переміщаються - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Росії заздалегідь знали, що готується теракт, який зрештою стався в концертному залі Крокус Сіті Хол 22 березня в Підмосков'ї. Вони це допустили або через протистояння у вежах Кремля, або недооцінили масштаби. Росіяни думали, що станеться локальна ситуація, і хотіли в усьому звинуватити Україну. Звинувачення на адресу української держави - абсурд, теракти проти цивільних людей неприйнятні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що росіяни знали про підготовку теракту щонайменше з 15 лютого. Інформація надійшла через розвідувальне управління угруповання в Сирії. Москва знала, звідки прийдуть бойові групи, і через території яких країн вони переміщалися.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося - є декілька варіантів. Перше - це, як у них заведено, боротьба "башт", щоб зараз звільнити декілька чиновників. Інший варіант - вони дійсно недооцінили масштаби того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - вважає Буданов. відео дня

Також глава ГУР акцентував увагу на тому, що Кремль тричі міняв версії того, що сталося, щоб спробувати якимось чином приплести до теракту Україну.

"З'явилися пояснення секретаря Ради національної безпеки і оборони РФ Миколи Патрушева і директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова, який звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це нісенітниця. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це і ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - сказав начальник військової розвідки Міноборони.

Також він додав, що РФ сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, що зможе його проконтролювати.

"Є такий усталений вислів, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації намагалися в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталося і тут", - наголосив Кирило Буданов.

Крокус Сіті Хол - теракт у ТЦ під Москвою

22 березня в концертному залі Крокус Сіті Хол у Московській області стався теракт: група осіб увірвалася до приміщення і влаштувала стрілянину.

Згідно з попередніми даними російського МНС на 27 березня, загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". Незважаючи на це, росіяни почали шукати "український слід".

ФСБ затримала винуватців теракту в Москві та видала заяву про "причетність України": у Центрі протидії дезінформації при РНБО у відповідь заявили, що теракт могли організувати російські спецслужби, щоб звинуватити Україну та оголосити мобілізацію.

Теракт у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

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