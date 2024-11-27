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У Путіна вибухнули заявою щодо повернення Україні ядерної зброї

Андрій Ганчук
27 листопада 2024, 00:29оновлено 27 листопада, 01:02
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У Кремлі висловили "обурення" ідеями, спрямованими на відновлення Україною ядерного арсеналу.
Путін, Пєсков
Кремль "занепокоївся" дискусіями про ядерну зброю для України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові тези заяви Пєскова:

  • Дискусії про ядерну зброю для України - "безвідповідальність"
  • Дати ядерну зброю Україні пропонує "вкрай екстремістський фланг"

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков назвав "безвідповідальними" дискусії щодо можливого повернення Україні ядерної зброї як запобіжника від потенційних майбутніх воєн.

Як повідомляє Reuters, він висловив так зване обурення подібними ідеями.

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"Навіть у найбільш провокаційної лінії, спрямованої на ескалацію напруженості, існує такий вкрай екстремістський фланг. Ось, мабуть, саме до цього крайнього флангу належить така точка зору. Це абсолютно безвідповідальні міркування людей, які, ймовірно, погано розуміють і уявляють собі реальність і які, як видається, не відчувають жодної краплі відповідальності, висловлюючи такі заяви", - підкреслив Дмитро Пєсков.

У Путіна вибухнули заявою щодо повернення Україні ядерної зброї
Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Повернення Україні ядерної зброї - що про це відомо:

Як раніше повідомляв Главред, США могли б надати Україні ядерну зброю для забезпечення безпеки держави, вважає видання Daily Mail. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що мета Києва - не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та ліквідація РФ як агресора.

Окремі чиновники на Заході припускають повернення Україні ядерної зброї як гарантії від майбутніх воєн, написали журналісти The New York Times. Передбачається, що йдеться про арсенал, який дасть змогу завдати разючого удару по Росії в разі атаки.

Поява ядерної зброї в Україні змогла б принципово змінити хід війни, але все залежить від низки факторів, сказав під час чату на Главреді політичний експерт Тарас Загородній. Йдеться про кількість боєголовок і готовність застосовувати таку зброю. Втім, якби в України була ядерка, з Києвом розмовляли б зовсім по-іншому.

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Кремль Дмитро Пєсков війна Росії та України Ядерна зброя України
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