Трощив авто і валив дерева: на окупований Крим обрушився потужний ураган і снігопад

У перший день зими окупований Крим засипало снігом. Там погіршилися погодні умови, налетів ураганний вітер, який валяв дерева та зносии дахи.

Як повідомляє Telegram Крыминформ в ніч на 1 грудня зафіксували найбільшу кількість випадків падіння дерев на автомобілі.

"Минулої ночі зареєстровано 21 подію з падінням дерев, з них 10 пов'язано з падінням на автомобілі. В основному все це сталося в Ялті", - йдеться в повідомленні МНС.

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Крім того, на півострові діє штормове попередження. Очікуються дощі, що переходять у сніг і вітер 25-30 м/с.

Водночас така погодна ситуація не завадила міській "владі" Сімферополя запустити фонтан на оновленій площі Куйбишева, урочисте відкриття якої скасували через негоду.

Як раніше повідомляли, по Львову пронісся ураган. Сильний вітер повалив дерева. Також з будинків падали шматки фасаду і проломили дахи інших будівель.

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