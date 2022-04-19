У Підмосков'ї знайшли "тещу" Зеленського: пропагандисти РФ зганьбилися диким фейком

Ольга Кияшко / Медиазона

Російські пропагандисти тиражують фейки про керівництво України і президента Володимира Зеленського.

РосЗМІ розтрубили про те, що вони знайшли "тещу" президента України Володимира Зеленського в Росії, повідомляє Медиазона.

На цю роль призначили 56-річну росіянку Ольгу Кияшко, маркетолога. До президента України вона ніякого відношення не має.

Вона повідомила, що 15 квітня отримала від сусіда по будинку в Підмосков'ї кілька тривожних повідомлень в WhatsApp. Сусід писав, що біля будинку "терлися два дивних типи" з відеокамерою, що представилися журналістами. Вони розпитували сусідів про Ольгу.

Пізніше сусіди надіслали Кияшко запис з камер відеоспостереження: на ній двоє чоловіків у чорному одязі — один в кепці, інший в капюшоні — дзвонять у двері однієї з мешканок будинку і починають розпитувати про Ольгу.

Сусідці Ольги невідомі представилися журналістами. Вони намагалися дізнатися, чи проживає Ольга з Володимиром Тимофійовичем Кияшко, проте отримали негативну відповідь - Ольга живе сама. Після розмови вони відійшли ближче до парковки і почали комусь дзвонити.

"Він ніби відзвітував: сказав, що вони вже „були за першою адресою", і тепер приїхали і щось знімають по другому. Природно, я подзвонила за своєю першою адресою в Тушино, де я прописана, але не живу. І з'ясувалося, що в цей же день до мене ломилися, наполегливо дзвонили у двері, але з сусідами ніякими вони не поспілкувалися", — сказала Ольга.

Жінка з'ясувала, що Володимир Тимофійович Кияшко — це тесть Зеленського, з тим же ім'ям і прізвищем.

"А відповідно теща Зеленського — це я. Ну як би я - Ольга Віталіївна Кияшко. Той факт, що теща народилася в 1953 році, а я в 1965-му, нікого не бентежить. Тому що, знайшовши інформацію про квартиру, люди точно могли зіставити і роки народження", — заявила вона.

При цьому, за словами Ольги, у неї немає родичів в Україні. Після дивного візиту "журналістів" Кияшко серед останніх публікацій Яндекс.Новини виявила схожі одну на одну замітки про те, що у родичів президента України є нібито нерухомість в Росії.

Тим часом спадкоємці Геббельса з РФ вже щосили вправляються, тавруючи ні в чому не винну росіянку. "Кати Донбасу в'ють гнізда в Підмосков'ї" - з такими заголовками вже виходять пропагандистські росЗМІ.

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