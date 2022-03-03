"Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!": ЗСУ знищили черговий російський СУ-30

ЗСУ знищили черговий російський СУ-30 / скріншот з відео

Вранці, 3 березня, ЗСУ збили російський літак СУ-30 над Ірпенем.

Про це повідомив генерал-лейтенант і Головнокомандувач ЗСУ Валерії Залужний

"Тільки що ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!", - написав Залужний на своїй сторінці в Facebook.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Су-24 Повітряних сил України завдає нищівного удару по ворожій колоні російського агресора.

Очевидець не може стримати емоцій і вболіває за наших штурмана і пілота.

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"Горіть в пеклі", - звернувся чоловік до окупантів.

Зазначимо, що російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат після вторгнення в Україну. З початку бойових дій окупант втратив близько 9000 осіб особового складу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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