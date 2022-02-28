Український посол потролив Путіна з трибуни ООН: запропонував застрелитися, як Гітлер

Сергій Кислиця / Фото: facebook / Sergiy Kyslytsya

Створений Росією рівень загрози безпеці - такий же, як під час Другої світової війни або навіть вище, враховуючи наказ Володимира Путіна привести ядерні сили в режим особливого чергування.

Про це заявив у понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в ході спеціального засідання Генасамблеї, присвяченого засудженню російської війни проти України, повідомляє Укрінформ.

"Це божевілля. Якщо він хоче вбити себе, йому не потрібно застосовувати ядерний арсенал - він повинен зробити те ж саме, що і хлопець в Берліні в своєму бункері в травні 1945 року", - сказав Кислиця.

Очевидно, що постпред України при ООН мав на увазі лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки перед кінцем Другої світової війни.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.