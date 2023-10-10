Український офіцер-зрадник втік до РФ: у ДПСУ розкрили несподівані деталі

Прикордонник Руслан Сировий у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною та приїхав до РФ.

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Руслан Сировий втік до Росії / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook

У Державній прикордонній службі України прокоментували інформацію про те, що старший лейтенант ДПСУ Руслан Сировий втік до Росії.

За словами спікера ДПСУ полковника Андрія Демченка, ніякими секретними даними зрадник не володів. У коментарі УП він уточнив, що в одному з підрозділів Мукачівського прикордонного загону виявили, що офіцер не прибув на місце служби.

За словами спікера ДПСУ, Сировий з червня 2023 року обіймав посаду, пов'язану з моніторингом обстановки на державному кордоні у відділенні інспекторів прикордонної служби.

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Однак нещодавно з'явилася інформація, що прикордонник у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною і приїхав до Росії.

"Варто зазначити, що відповідно до завдань, які він виконував на різних посадах у прикордонному відомстві, військовослужбовець не мав доступу до секретних документів або інформації з обмеженим доступом, також не виконував завдання з адміністрування інформаційних систем або цифрової інфраструктури або вузлів зв'язку, що могло б вплинути на безпеку даних", – пояснив Демченко.

При цьому він виключив витік секретної інформації через Сирового і уточнив, що зрадник не мав необхідного доступу до секретів.

"Російські пропагандисти забули вказати, що і в 2014, і в 2022 роках, беручи участь у бойових діях, він разом з іншими прикордонниками вів вогонь по окупантах, і на своєму рахунку має не одного знищеного загарбника", - додав Демченко.

Додамо, що під процесуальним керівництвом органів прокуратури наразі Сировому заочно оголошено про підозру за фактом дезертирства, вчиненого в умовах воєнного стану. Також йому готується повідомлення про підозру у державній зраді.

Раніше повідомлялося, що у РФ закотили істерику через пілота, який перегнав Мі-8 в Україну. Російські спецслужби отримали наказ вбити льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні викрав російський військовий вертоліт Мі-8 в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

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