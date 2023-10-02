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"Зрадник" : у РФ закотили істерику через пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

Олексій Тесля
2 жовтня 2023, 14:46 оновлено 2 жовтня, 14:57
На тілах льотчиків РФ, які повернули російській стороні, було виявлено по одному кульовому пораненню.
Мі-8 ВКС РФ, Максим Кузьмінов
Максим Кузьмінов перелетів в Україну на вертольоті Мі-8 / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські спецслужби отримали наказ вбити льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні викрав російський військовий вертоліт Мі-8 в Україну.

Про це йшлося у випуску пропагандистської передачі "Вести тижня", що вийшла 1 жовтня на телеканалі "Росія 1", пише видання "Агентство".

Російський телеканал показав кадри кількох інтерв'ю, які Кузьмінов дав українським журналістам, автор репортажу "воєнкор" Сергій Зенін називав його "зрадником Батьківщини".

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Згідно з версією, що прозвучала в сюжеті, Кузьмінов нібито особисто знищив двох своїх товаришів — членів екіпажу Мі-8, які перелетіли з ним на територію України. За словами анонімного експерта, на тілах обох ліквідованих, які повернули російській стороні, було виявлено по одному кульовому пораненню.

"Зрадника Кузьмінова не пробачать. Як сказав представник контррозвідки, його злочин не має терміну давності. Всі льотчики, які воюють зараз в зоні "СВО", мріють поквитатися за смерть бойових товаришів. І зробити це раніше, ніж українські спецслужби втратять інтерес до зрадника Кузьмінова і знищать його самі", — говорить Зенін.

Далі автор сюжету повідомляє, що спецназ ГРУ Росії вже отримав наказ, а люди в масках розповідають, що льотчика обов'язково знайдуть і що він "до суду не доживе".

Раніше повідомлялося, що Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації. Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

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Військовий вертоліт війна Росії та України
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