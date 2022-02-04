Українські волейболістки "розірвали" TikTok запальним танцем

Відео за кілька днів переглянули майже 30 мільйонів разів.
Українські волейболістки станцювали під час технічного тайм-ауту одного з матчів. Запальні рухи потрапили на відео.
Відеоролик опублікувало у своєму Instagram видання "Новое время". Зазначається, що у TikTok воно вже набрало майже 30 мільйонів переглядів за декілька днів.
Танок українська спортсменка Юлія Герасимова разом з партнерками виконали під час матчу "Ліги чемпіонів" у технічному тайм-ауті поєдинку з польським "Дрезднеру". Такими рухами волейболістка намагалася спровокувати суперниць, щоб ті вийшли на танцювальний батл.
32-річна волейболістка Юлія Герасимова родом з Одеси. Вона була учасницею трьох чемпіонатів Європи.
Нагадаємо, раніше лікар із Запоріжжя Світлана Юрчак шокувала глядачів і суддів популярного талант-шоу "Україна має талант". Жінка постала перед присутніми у відвертому одязі і виконала сексуальний танець на пілоні. Відео танцю мешканки Запоріжжя опублікували в мережі.
Також раніше танцівниця, хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як зустрічає свого коханого після довгої розлуки. Вона в білизні показала еротичний танець.
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