"Танцювала в одних мотузочках": лікар із Запоріжжя на ТБ виконала відвертий танець на пілоні

Лікар із Запоріжжя на ТБ виконала відвертий танець / Reuters

Лікар із Запоріжжя Світлана Юрчак шокувала глядачів і суддів популярного талант-шоу "Україна має талант". Жінка постала перед присутніми у відвертому одязі і виконала сексуальний танець на пілоні. Відео танцю мешканки Запоріжжя опублікували в мережі.

30-річна Світлана кілька років працює лікарем-терапевтом в одній із запорізьких лікарень. Кілька років тому вона захопилася танцями на пілоні. І одного разу вирішила показати на всю країну "себе справжню" на талант-шоу.

Свій виступ медик назвала "Екзотик пол-денс". До слова, Юрчак має нагороди в змаганнях з танців на пілоні в Україні, а також викладає по мережі учням з Америки, Канади та Європи.

Жінка вийшла на сцену в чорному балахоні, але коли роздяглася, то збентежила глядачів і суддів — її танцювальний наряд складався з декількох мотузок з шматочками тканини на певних місцях. Під час монтажу виступу мешканки Запоріжжя монтажерам телетрансляції довелося прикривати їх зірочками.

Світлана Юрчак

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Нагадаємо, раніше другий випуск нового сезону шоу "Україна має талант" на телеканалі "СТБ" здивував суддів виступом американо-українського блогера Джуда Келечі, який відомий в Мережі як "Юра з Коломиї".

Він презентував авторську пісню про любов до баношу (популярної Закарпатської страви), яку виконав чистою українською мовою - практично без акценту.