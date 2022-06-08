Українські воїни спалили з гранатомета "панцирник" окупантів: у Мережу виклали "спекотне" відео

Українські воїни спалили дотла "панцирник" окупантів/ ua.depositphotos.com і ЗСУ

Українські воїни знищили ще одну одиницю ("панцирник") бронетехніки окупантами точними пострілами з нового протитанкового гранатомета АТ-4 (виробництво ‒ Швеція). Такий відеоролик був опублікований на Telegram-каналі "Управління стратегічних комунікацій ЗСУ".

"Кілька пострілів зі шведського гранатомета АТ4-і російські кафіри захотіли кудись йти. Хоча, правильніше буде сказати, що вони пішли в єдиному правильному напрямку", - підписали відео в ЗСУ.

Довідка. Гранатомет АТ4 оснащений 84-міліметровими некерованими реактивними переносними однозарядними безвідкатними протитанковими засобами виробництва корпорації Saab Bofors Dynamics (Швеція). Гранатомет може управлятися одним солдатом і, в залежності від моделі боєприпасу, має дальність стрільби від 200 до 600 метрів. АТ4 здатний пробивати броню товщиною до 460 міліметрів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 15-річний школяр Андрій Покраса допоміг українській армії знищити велику колону російських окупантів, яка наступала на Київ наприкінці лютого нинішнього року.

Покраса запустив свій дрон в поле біля свого будинку і виявив російську колону по Житомирській трасі – неподалік від села Березівка (40 кілометрів від Києва). Його батько швидко передав координати в тероборону. А українська артилерія знищила колону.

До того пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила відео, на якому артилеристи Збройних сил України спільно з аеророзвідниками викрили ворожий склад боєприпасів і реактивних систем залпового вогню "Град".

Як помітно в ролику, ЗСУ завдали ударів по складу, після чого там, очевидно, почав детонувати боєкомплект. Потім стався сильний вибух.

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