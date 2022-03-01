Прості українці вкрали у російських загарбників БТР

Українці вкрали у окупантів БТР / скріншот

Українці викрали у російських військових укомплектований БТР. Як їм це вдалося - поки невідомо.

На кадрах, які потрапили в інтернет, видно, як БТР рухається полем. На фоні можна побачити лише ноги цивільних. Машина не порожня - в ній є патрони.

Чоловіки, які вкрали БТР, дуже радіють цьому.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який опублікував відео у своєму Telegram, зазначив, що український народ – непереможний.

Як повідомляв Главред, у селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку.