Українські чоловіки намагалися покинути країну за паспортами РФ

Паспорт РФ / прес-служба ДПСУ

ДБР виявило десятки спроб перетину кордону чоловіками-громадянами України, які нещодавно отримали паспорти РФ.

Як повідомляє бюро розслідувань, під час проведення фільтраційних заходів у пунктах пропуску працівники ДБР спільно з Держприкордонслужбою виявили системні спроби чоловіками призовного віку перетнути кордон України до ЄС за нещодавно виданими паспортами громадян РФ.

Також встановлено, що певна кількість громадян України в передвоєнний час отримали в консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись при цьому і від громадянства України.

"Оскільки під час воєнного стану виїзд чоловіків у віці від 18 до 60 років обмежений, зараз дані особи намагаються виїхати в країни ЄС, використовуючи документи країни-агресора. За останні дні виявлено вже близько 20 таких фактів", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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