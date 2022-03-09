Українські чоловіки намагалися покинути країну за паспортами РФ

Вони намагалися виїхати до країн ЄС.
ДБР виявило десятки спроб перетину кордону чоловіками-громадянами України, які нещодавно отримали паспорти РФ.
Як повідомляє бюро розслідувань, під час проведення фільтраційних заходів у пунктах пропуску працівники ДБР спільно з Держприкордонслужбою виявили системні спроби чоловіками призовного віку перетнути кордон України до ЄС за нещодавно виданими паспортами громадян РФ.
Також встановлено, що певна кількість громадян України в передвоєнний час отримали в консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись при цьому і від громадянства України.
"Оскільки під час воєнного стану виїзд чоловіків у віці від 18 до 60 років обмежений, зараз дані особи намагаються виїхати в країни ЄС, використовуючи документи країни-агресора. За останні дні виявлено вже близько 20 таких фактів", - повідомили в ДБР.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.
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