Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

Система радіаційного контролю зафіксувала 54-річну пасажирку.

У українки на кордоні з Польщею виявили радіоактивну купюру

Інцидент стався 15 квітня під час в'їзду жінки до Польщі

Небезпечну банкноту вилучили

У пункті пропуску в Медику (Польща) прикордонники виявили у українки банкноту з рівнем радіаційного випромінювання, який перевищував природний фон у 1905 разів. Про це 17 квітня повідомили польські прикордонники.

Інцидент стався 15 квітня під час в'їзду жінки до Польщі. Система радіаційного контролю зреагувала на 54-річну пасажирку, після чого її направили на додаткову перевірку.

Під час огляду багажу у неї виявили близько 9,9 тисячі доларів готівкою. При детальному аналізі з'ясувалося, що одна з купюр номіналом 100 доларів має вкрай високий рівень випромінювання.

За інформацією польської прикордонної служби, джерелом радіації виявився медичний ізотоп. Небезпечну банкноту вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер.

Жінці відмовили у в'їзді, після чого її разом з грошима повернули на територію України.

