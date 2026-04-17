Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

Віталій Кірсанов
17 квітня 2026, 20:44
Система радіаційного контролю зафіксувала 54-річну пасажирку.
У українки на кордоні з Польщею виявили радіоактивну купюру

Коротко:

  • Інцидент стався 15 квітня під час в'їзду жінки до Польщі
  • Небезпечну банкноту вилучили

У пункті пропуску в Медику (Польща) прикордонники виявили у українки банкноту з рівнем радіаційного випромінювання, який перевищував природний фон у 1905 разів. Про це 17 квітня повідомили польські прикордонники.

Інцидент стався 15 квітня під час в'їзду жінки до Польщі. Система радіаційного контролю зреагувала на 54-річну пасажирку, після чого її направили на додаткову перевірку.

Під час огляду багажу у неї виявили близько 9,9 тисячі доларів готівкою. При детальному аналізі з'ясувалося, що одна з купюр номіналом 100 доларів має вкрай високий рівень випромінювання.

За інформацією польської прикордонної служби, джерелом радіації виявився медичний ізотоп. Небезпечну банкноту вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер.

Жінці відмовили у в'їзді, після чого її разом з грошима повернули на територію України.

Інциденти на кордоні з Україною

У соцмережах активно обговорюють інцидент в автобусі на шляху до України, де італієць на ім'я Рокко відкрито висловив підтримку лідеру РФ Володимиру Путіну та критикував Україну. Його висловлювання викликали обурення серед інших пасажирів.

Також у польському селі Домбровиця фальшивий пост у соцмережах про безкоштовну роздачу картоплі призвів до того, що з поля фермера Петра зникли всі 150 тонн врожаю. Сотні людей приїхали на поле і забрали продукцію, спровокувавши справжній хаос.

Починаючи з вересня 2025 року в Україні фіксується тенденція до зменшення кількості осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Однак порушників все ж продовжують затримувати щодня.

