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F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

Марія Николишин
12 липня 2024, 22:06
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У деяких країн-партнерів виникали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну, пише видання.
F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg
Скільки F-16 очікує отримати Україна / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа, а до кінця року їх кількість може збільшитись до 20. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, Україна ймовірно зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.

Водночас у країн-партнерів виникали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це зараз дуже дорогим проявом підтримки країни.

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"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg
F-16 / Інфографіка: Главред

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

F-16 для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії.

Також відомо, що Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Загалом країна обіцяє надати шість літаків.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські пілоти показують швидкий та значний прогрес у навчанні для пілотування винищувачів F-16.

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