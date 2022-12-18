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Україні знадобиться від години до 3 тижнів для підготовки до наступу окупантів - Касьянов

18 грудня 2022, 04:05
РФ зможе підготувати мобілізованих до наступу на Україну за два-три місяці.
ВСУ, Юрій Касьянов
ЗСУ зможуть підготуватися до наступу окупантів дуже швидко / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росії необхідно 2-3 місяці, щоб підготуватися до наступу. За цей час РФ зможе навчити 200 тисяч окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

"200 тисяч можуть повністю складатися з мобілізованих, які вже пройшли або ще проходять підготовку в Росії. Підготовка в 2-3 місяці може бути значною – її може бути достатньо для того, щоб воювати в спецпідрозділах, водити БМП, танки або що-небудь ще. Цього часу для такої підготовки цілком достатньо", - сказав Касьянов.

Однак у російських окупантів практично немає мотивації перебувати в холодних, брудних і мокрих окопах.

"Підготовка, безумовно, дуже важлива, але ще важливіше – мотивація солдатів. Адже коли солдат мотивований, тобто коли доросла людина, чоловік або жінка, йдуть захищати свій будинок, свою сім'ю і дітей, він практично непереможний. А коли мотивація імперська – мовляв, давайте дійдемо до Чорного моря, до Одеси і врятуємо пам'ятник Катерині, то це вже зовсім інша історія", - пояснив військовослужбовець.

Касьянов вважає, що українським захисникам потрібно від години до трьох тижнів, щоб підготуватися до наступу окупантів.

"Наші сили, які вже знаходяться на північному кордоні, і укріплень, які побудовані, достатньо для того, щоб противник не пройшов так, як він пройшов у Чорнобильську зону в перший день повномасштабного вторгнення. Цього достатньо і для того, щоб його зупинити, затримати, пов'язати в боях. Що стосується підкріплення, то я не думаю, що воно буде зніматися з фронту і захищати північний кордон. Це було б неправильно, враховуючи те, що противник тільки цього і чекає", - зазначив Касьянов.

Експерт вважає, що в такій ситуації хорошим варіантом стало б використання сил, що знаходяться в постійних пунктах дислокації, народного ополчення, добровільних формувань територіальних громад, а також прискореної мобілізації.

"Без мобілізації нам не впоратися, адже якщо противник залучить ще 200 тисяч осіб, у нього буде перевага в живій силі, і в одного нашого солдата будуть стріляти умовно десять російських солдатів. Тому її доведеться проводити, але через те, що багато людей у нас вже навчені, підготовлені і знають, що таке війна, то терміни підготовки будуть менше", - пояснив військовослужбовець.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Росія
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