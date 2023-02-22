Україні не потрібно захоплювати російські міста і села: Тука пояснив причину

ЗСУ зараз роблять достатню роботу на фронті, вважає Георгій Тука.

Вибух у Бєлгороді, Георгій Тука / соцмережі, Главред

Бойові дії можуть перекинутися на території Росії, але в окупації міст РФ немає сенсу.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

За його словами, ЗСУ зараз роблять достатню роботу на фронті.

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"Достатньо тих зусиль, які зараз додаються ЗСУ в плані нанесення ударів по території Росії. Звичайно, мені, як і більшості українців, хотілося б, щоб про "бавовну" ми чули щохвилини, бажано і за Уралом теж, але для цього нам потрібно більше ресурсів", - пояснив екс-глава Луганської ОВА.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи"Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Тука зазначив, що здійснювати якісь масовані рейди з окупацією територій Російської Федерації нема потреби.

"Ми що, хочемо бути окупантами частини російської землі? Нам це не потрібно. Потрібно знищувати військову та економічну інфраструктуру Росії, а не захоплювати міста і села", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

Також повідомлялося, що вибухи прогриміли у понеділок вранці, 30 січня, в Бєлгородській області РФ. За даними місцевої влади, в регіоні були "прильоти". Таку інформацію озвучив губернатор області В'ячеслав Гладков.

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