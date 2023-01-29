В Ірані потужна 'бавовна': ЗМІ повідомляють про вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових

Невідомі безпілотники атакували військовий конвой на сирійсько-іракському кордоні.

В Ірані пролунали вибухи / Гурбакші Сінгх Чахала/Twitter

У неділю ввечері, 29 січня, в Ірані знову пролунали вибухи. Так, потужна "бавовна" дісталася до штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції у місті Махабад. Про це повідомив журналіст Гурбакші Сінгх Чахала.

"У штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції в іранському місті Махабад пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома", - написав він у Twitter.

Окрім того, за даними журналіста, невідомі безпілотники атакували військовий конвой на сирійсько-іракському кордоні. Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок біля міста Абу-Камаль. Відомо, що вантажівки належали Корпусу вартових ісламської революції.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

В Ірані пролунали вибухи / скріншот

Вибухи в Ірані

У ніч на 29 січня на території Ірану були нанесені удари по військових об'єктах. Іранське Міноборони повідомляло, що били по військовому підприємству в Ісфахані. Ударами дронів була пошкоджена покрівля одного з цехів. У місті Азершехр сталася масштабна пожежа на нафтохімічному заводі, вибухнули резервуари з нафтою.

За даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, неподалік від Ісфахана розташоване підприємство Shahed Aviation Industries, яке виробляє дрони-камікадзе 131/136.

Офіційної інформації про те, чи було реально завдано шкоди заводу, який виробляє дрони-камікадзе, наразі немає.

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