Українці вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Донбасі: карта експертів з Європи / ua.depositphotos.com

Бійці ЗСУ за минулі дні в жорстоких боях зуміли вигнати окупантів з п'яти населених пунктів на Донбасі. Відповідна інформація була опублікована на сторінці Twitter Ukraine War Map.

Українцями звільнені в Донецькій області населені пункти Золота Нива, Пречистівка, Новомайорське, Шевченко і Єгорівка ‒ така інформація була опублікована на карті битв на Сході України, яку зробили європейські військові експерти.

"Україна повернула собі контроль над Золотою нивою, Пречистівкою, Новомайорським, Шевченком та Єгорівкою", - зазначають вони.

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Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський говорив - після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона.

А потім, на його думку, в РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

До того депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявляв - українські захисники проводять успішні контратаки на Харківщині.

І українські воїни звільнили такі населені пункти - Співаківку і Заводи.

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