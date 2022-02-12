Українці зможуть щеплюватися вакциною Johnson & Johnson – Литва передасть партію препарату

Україна отримає від Литви партію COVID-вакцини Johnson&Johnson/ УНІАН, Reuters

Литва передасть Україні партію вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Її використовуватимуть, зокрема, для щеплення у пунктах пропусків українців з тимчасово окупованих територій.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який в суботу, 12 лютого, відвідав безкоштовні пункти тестування і щеплення проти коронавірусу на КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє пресслужба МОЗ.

"Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – сказав міністр.

У пунктах щеплення медпрацівники запевнили, що охочі вакцинуватися там є щодня.

Вакцина Johnson & Johnson в Україні

Нагадаємо, вакцину Johnson & Johnson зареєстрували в Україні для екстреного застосування 2 липня 2021 року. Для того, щоб отримати імунітет на базі цієї вакцини, достатньо зробити одне щеплення.

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Раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що є три варіанти вакцинації населення в найближчому майбутньому. Також він зазначив, що влада України виділила державне фінансування на забезпечення вакциною проти коронавірусу на наступні два роки.

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