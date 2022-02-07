Є три варіанти подальшої вакцинації від коронавірусу - Кузін

Ігор Кузін заявив , що вакцинація стане комерційною / колаж УНІАН

Влада України виділила державне фінансування на забезпечення вакциною проти коронавірусу на наступні два роки.

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що є три варіанти вакцинації населення в найближчому майбутньому. Планами він поділився в інтерв'ю виданню Фокус.

"У нас є підтверджене фінансування на 2022-2023 роки, тобто найближчим часом держава буде точно забезпечувати громадян вакциною. Підписані контракти з Pfizer Inc. на поставку вакцини в цьому і наступному роках. Цих препаратів повинно вистачити для проведення як базового курсу, так і отримання бустерної дози. І у нас не закривається опція з використання механізму COVAX", - зазначив Кузін.

За його словами, в перспективі вакцинація проти COVID-19 перейде на комерційні "рейки".

Одним з варіантів вакцинації проти коронавірусу є розробка універсальної вакцини, яка буде протистояти всім можливим штамів з ефективністю на два роки. Другий варіант-це бустери. І третій варіант-вакцина проти ГРВІ.

Реклама

"Іншими словами, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же Омікрон, то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно теж непогане. Але проблема в тому, що розробка специфічного бустера вимагає значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати", - додав Кузін.

Вакцинація в Україні

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році. При цьому Ляшко назвав фактори, які вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

Також раніше Кабінет Міністрів України затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 року. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленнями дітей і підлітків від 12 до 18 років.

Тим часом, станом на ранок понеділка, 7 лютого 2022, коронавірус в Україніза добу виявили у 23 тисяч 378 жителів країни. У тому числі захворіли 2242 дітей та 394 медпрацівники.

Читайте також: