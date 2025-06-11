Українці з Європи будуть повертатися в рідні міста: економіст назвав умову

Повернення українців критично важливе для країни і реалізувати його реально.

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Яким може бути повернення українських біженців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

Серед українців за кордоном є ті, які чекають повернення в Україну

Україні потрібно розвивати продуктивні сили

Розбудову міст можна буде починати після надання українцям робочих місць

Після початку повномасштабної війни чимало українців виїхали за кордон у пошуках прихистку. Багато хто вже не повернеться до рідної домівки, але є і українці, які чекають можливості знову жити у рідних містах.

Про це в чаті на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, повертатися люди будуть тільки тоді, коли відбуватиметься розвиток продуктивних сил, коли будуватимуться виробничі потужності, а навколо них заново зводитимуться міста.

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"Зрозуміло, що відновлювати "хрущовки" чи панельні будинки радянського зразка ніхто не буде - сучасні будівельні технології дають змогу будувати на більш якісному рівні. Тож відбудова України буде, але вона має бути системною", - наголосив він.

Новак пояснив, що це передбачає спершу відновлення підприємств і продуктивних сил, а потім довкола цього має відбутися розбудова медичної, культурної та освітньої інфраструктури. Адже люди насамперед повинні мати місце роботи, тільки тоді населений пункт зможе розвиватися.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Повернення українських біженців з-за кордону - що відомо

Раніше ЗМІ писали, що навіть за умови завершення активної фази російсько-української війни значна частина українських біженців залишиться в Європі назавжди.

Напередодні стало відомо, що американська адміністрація розробила план витрачання 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на повернення мігрантів, які прибули до Штатів із зон активних бойових дій. Йдеться, зокрема, і про 200 000 українських біженців.

Нагадаємо, Главред писав, що українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим чинником досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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