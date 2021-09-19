Українців чекають додаткові вихідні: коли будемо відпочивати

Календар вихідних і свят / ua.depositphotos.com

Наступного року українців чекають затяжні вихідні. Як обіцяють в уряді, відпочиватимемо два рази по чотири дні. Правда відпрацьовувати кілька днів доведеться по суботах.

Як розповіли на засіданні Кабінету міністрів, довгі вихідні нас чекають під час святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України.

Обидва свята за календарем випадають на вівторок, тому понеділок також буде неробочим. Замість цього на роботу потрібно буде вийти в суботу на цьому ж тижні.

Таким чином відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).

Крім того, під час святкування Дня Незалежності Володимир Зеленський підписав указ Про відзначення Дня української державності. Його планується відзначати в День Хрещення Русі - України - 28 липня.

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Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, в Україні з'явиться ще один додатковий день для відпочинку - в липні.

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