Українців залишили без додаткових вихідних: які дні у квітні та травні - робочі

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У квітні і травні в Україні буде скасовано перенесення вихідних днів на робочі, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем.

Державна служба з питань праці інформує, що понеділки 25 квітня, 2 травня і 9 травня не будуть вихідними в 2022 році.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, законодавством встановлено 9 святкових днів:

у тому числі 1 травня - День праці;

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

4 неробочих дні-релігійні свята, в які не проводиться робота:

7 січня і 25 грудня-Різдво Христове;

один день – неділя) - Великдень (Великдень);

один день – неділя) - Трійця.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Таким чином, навесні 2022 року повинні бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день).

"Однак статтею 6 Закону" Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 травня і 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується в звичайному порядку", - повідомляють в Держпраці.

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