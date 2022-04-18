Українців залишили без додаткових вихідних: які дні у квітні та травні - робочі

На період воєнного стану призупинено дію статті КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.
У квітні і травні в Україні буде скасовано перенесення вихідних днів на робочі, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем.
Державна служба з питань праці інформує, що понеділки 25 квітня, 2 травня і 9 травня не будуть вихідними в 2022 році.
Згідно з повідомленням прес-служби відомства, законодавством встановлено 9 святкових днів:
- у тому числі 1 травня - День праці;
- 9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
4 неробочих дні-релігійні свята, в які не проводиться робота:
- 7 січня і 25 грудня-Різдво Христове;
- один день – неділя) - Великдень (Великдень);
- один день – неділя) - Трійця.
У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Таким чином, навесні 2022 року повинні бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день).
"Однак статтею 6 Закону" Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 травня і 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується в звичайному порядку", - повідомляють в Держпраці.
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