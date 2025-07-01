Українцям за кордоном спростили нотаріальні послуги: що зміниться з 1 липня

На переконання глави МЗС, нова система дасть змогу заощадити час і гроші для українців.

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Українцям за кордоном спростять нотаріальні послуги / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/andrij.sybiha

Коротко:

Українці за кордоном отримали доступ до нової системи нотаріальних послуг МЗС

Усі процедури подання та опрацювання документів тепер можна зробити онлайн

Міністерство закордонних справ України переводить в онлайн-режим можливість подачі документів для отримання нотаріальних послуг у 40 дипломатичних установах за кордоном. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook.

"Сьогодні я радий повідомити про пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній із ключових консульських сфер. Це автоматизований нотаріат", - зазначив Сибіга. відео дня

Зокрема, з 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. На переконання очільника МЗС, нова система дасть змогу заощадити час і гроші для українців, а також розвантажить роботу консулів.

Так, головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та опрацювання документів тепер можна зробити онлайн, без необхідності фізичного відвідування дипустанови.

"Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн-процедура і згодом короткий візит, щоб тільки забрати готовий документ", - додав Сибіга.

Він зазначив, що раніше громадянин мав особисто прийти й подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі; узгодити з консулом текст необхідного доручення; сплатити консульський збір (зазвичай на пошті чи в банку), а потім чекати на печатку доручення консулом та його отримання в другій половині дня. Іноді, у разі відсутності якогось документа або невпевненості в тому, який саме текст довіреності підійде для подальшого використання, громадянину доводилося відвідувати дипломатичну установу ще раз в інший день. Усе це забирало час, кошти, ресурси.

"Відтепер, із запуском цифрового нотаріату, громадянин у зручний для нього час через надійну та доступну систему е-Консул подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажує зразок необхідного доручення чи нотаріальної заяви, довантажує всі необхідні документи. Система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії", - повідомив міністр.

Після цього консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію і дає згоду на оформлення нотаріального документа.

"У разі виявлення якихось невідповідностей заявнику надсилається повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Система формує нотаріальний документ і надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність сплатити консульський збір", - додав Сибіга.

Після цього громадянину залишається записатися в е-чергу на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ і, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ.

Як уточнив очільник МЗС, відсьогодні громадяни України вже мають доступ до цього пілотного проєкту з автоматизації нотаріальних послуг у посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В'єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах у Конго, Кореї, Кот-д'Івуарі, Кубі, Конго, Кореї та КНДР, Кубі.Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.

Українці закордоном - останні новини:

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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