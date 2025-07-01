Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українцям за кордоном спростили нотаріальні послуги: що зміниться з 1 липня

Віталій Кірсанов
1 липня 2025, 14:21
188
На переконання глави МЗС, нова система дасть змогу заощадити час і гроші для українців.
Українцям за кордоном спростять нотаріальні послуги
Українцям за кордоном спростять нотаріальні послуги / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/andrij.sybiha

Коротко:

  • Українці за кордоном отримали доступ до нової системи нотаріальних послуг МЗС
  • Усі процедури подання та опрацювання документів тепер можна зробити онлайн

Міністерство закордонних справ України переводить в онлайн-режим можливість подачі документів для отримання нотаріальних послуг у 40 дипломатичних установах за кордоном. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook.

"Сьогодні я радий повідомити про пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній із ключових консульських сфер. Це автоматизований нотаріат", - зазначив Сибіга.

відео дня

Зокрема, з 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. На переконання очільника МЗС, нова система дасть змогу заощадити час і гроші для українців, а також розвантажить роботу консулів.

Так, головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та опрацювання документів тепер можна зробити онлайн, без необхідності фізичного відвідування дипустанови.

"Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн-процедура і згодом короткий візит, щоб тільки забрати готовий документ", - додав Сибіга.

Він зазначив, що раніше громадянин мав особисто прийти й подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі; узгодити з консулом текст необхідного доручення; сплатити консульський збір (зазвичай на пошті чи в банку), а потім чекати на печатку доручення консулом та його отримання в другій половині дня. Іноді, у разі відсутності якогось документа або невпевненості в тому, який саме текст довіреності підійде для подальшого використання, громадянину доводилося відвідувати дипломатичну установу ще раз в інший день. Усе це забирало час, кошти, ресурси.

"Відтепер, із запуском цифрового нотаріату, громадянин у зручний для нього час через надійну та доступну систему е-Консул подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажує зразок необхідного доручення чи нотаріальної заяви, довантажує всі необхідні документи. Система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії", - повідомив міністр.

Після цього консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію і дає згоду на оформлення нотаріального документа.

"У разі виявлення якихось невідповідностей заявнику надсилається повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Система формує нотаріальний документ і надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність сплатити консульський збір", - додав Сибіга.

Після цього громадянину залишається записатися в е-чергу на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ і, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ.

Як уточнив очільник МЗС, відсьогодні громадяни України вже мають доступ до цього пілотного проєкту з автоматизації нотаріальних послуг у посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В'єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах у Конго, Кореї, Кот-д'Івуарі, Кубі, Конго, Кореї та КНДР, Кубі.Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.

Українці закордоном - останні новини:

Як повідомляв Главред, тепер українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС. Україна приєднується до європейської ініціативи "Roam like at Home", розповів прем'єр-міністр.

Водночас переселенцям, які повернуться з-за кордону, пропонують роботу. Через скорочення українського населення, державі потрібна робоча сила.

Нещодавно сам президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він наголосив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

Більше важливих новин:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні беженцы МЗС України новини України новини України та світу Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

16:38Війна
Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

15:43Україна
В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

15:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

Набрав на дольче віті: Максим Галкін здивував своєю вагою

Набрав на дольче віті: Максим Галкін здивував своєю вагою

Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода

Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Останні новини

16:48

І на хліб, і на шашлик вистачало: що можна було купити за 10 гривень у 1996 році

16:44

"Наклав у штани": Арестович пожалівся, що його ледь не побив "дідусь" в ІспаніїВідео

16:38

Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

16:35

Головні свята в липні 2025: коли українцям потрібно йти до церкви

16:21

Чому Іван Мазепа дратує росіян: одна ситуація залишила клеймо "зрадника"Відео

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
16:14

Названо дві основні завдання нового наступу РФ - для яких міст особлива загроза

16:10

Не просто мода: навіщо на телефоні 3 камери, секретні функції ґаджетів

16:10

Школярі масово залишають Україну: за кордон їдуть і хлопчики, і дівчатка

15:58

Гороскоп Таро на завтра 2 липня: Терезам - слухати серце, Рибам - сміливість

Реклама
15:43

Україна може перемогти у війні з РФ: у Foreign Affairs назвали способи

15:34

"Повна розпуста": ексдівчина Налчаджиоглу вийшла на зв'язок після розставання з ним

15:32

Секрет розкрито: навіщо потрібні 3 відсіки у пральній машині та куди сипати порошок

15:26

Сюрприз для водіїв: ціни на бензин і дизель в Україні кардинально зміняться

15:15

В Росії розбився винищувач Су-34 - чи вдалось вижити екіпажу

15:06

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

14:58

Китайський гороскоп на завтра 2 липня: Півням потрібно "попітніти", Козлам - суперечки

14:55

Чому 2 липня не можна шити і прати: яке церковне свято

14:50

РФ не уникне покарання: Зеленський зробив важливий крок щодо спецтрибуналу

14:35

Де 3 відмінності між чоловіками: лише люди з "орлиним зором" вгадають

14:30

Відправити посилку зможуть не всі: Укрпошта ввела суворі обмеження для українців

Реклама
14:21

Українцям за кордоном спростили нотаріальні послуги: що зміниться з 1 липня

14:18

Де можна хоронити домашніх улюбленців: священник дав відповідьВідео

14:17

Чи можна носити сережки у формі хрестиків: священник чітко відповів

14:07

Дрони СБУ вдарили по ключовому заводу РФ: ЗМІ повідомили про можливі збитки

13:44

"Аромат перемоги" у флаконі: Трамп випустив власні парфуми, відома ціна

13:37

Старше за Гатьманщину: де в Україні росте дерево, яке ніхто не може зрубати

13:30

Меган Маркл у сказі через весілля Безоса: що сталося

13:07

Сирський заборонив скупчення військових на полігонах: із чим це пов'язано

12:45

Зірка "Коли ми вдома" і "За двома зайцями" у важкому стані - деталі

12:34

Перевозив мільйон барелів нафти: танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув

12:30

Золоті правила купівлі кави: як вибрати напій, вартий своїх грошей

12:25

Paramount+ українською: Київстар ТБ і MEGOGO уклали ко-ексклюзивну угоду

12:16

Кошти з "тисячі Зеленського" будуть повертати: українців попередили

11:22

Тарифи подорожчають на 50%: українцям підвищать вартість комуналки після війни

11:17

Від ударів летіли іскри: дрони ГУР уразили низку важливих об'єктів РФ в Криму

10:29

ЗСУ зірвали бліцкриг окупантів на гарячій ділянці фронту - речник УДА

10:23

Міни калічать росіян: ЗМІ – про наслідки виходу України з Оттавської конвенції

10:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 липня (оновлюється)

09:53

У Німеччині вбили українку з однорічною дитиною, злочинець з'явився з повинною

09:39

Відчувають усі: 4 знаки зодіаку з надзвичайно надприродною інтуїцією

Реклама
09:16

"Закрити бізнес і повернутися до ПАР": Трамп порадив Маску прикрити лавочку

09:04

Чотири аеропорти призупинили роботу: у РФ поскаржилися на атаку десятків дронів

09:00

"Нога не працює відсотків на 80": у зірки "Слуги народу" серйозні проблеми зі здоров'ям

08:51

Після двох хлопчиків: партнер Ріанни випадково назвав стать їхньої третьої дитини

08:41

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти лимони

08:18

У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

08:08

Карта Deep State онлайн за 1 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

КНДР перекидає елітні війська для війни з Україною – що задумав ПутінПогляд

07:46

У Резерв+ з'явилася нова функція: як зняти себе з розшуку

07:10

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти