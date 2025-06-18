Українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС: в уряді розкрили дату

Україна приєднується до європейської ініціативи "Roam like at Home", розповів прем'єр-міністр.

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Роумінг стане безкоштовним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Головні тези Шмигаля:

Україна приєднається до політики ЄС Roam like at Home з 2026 року

Українці зможуть безкоштовно користуватись роумінгом у 27 країнах Євросоюзу

Жодна країна поза ЄС досі не долучалась до цієї програми

З початку 2026 року українці зможуть користуватись мобільним зв’язком та інтернетом у країнах Європейського Союзу без додаткових витрат на роумінг. Європейська комісія вже погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Українці зможуть дзвонити, надсилати повідомлення та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за умовами свого домашнього тарифу — так само, як і громадяни країн-членів Євросоюзу. За словами прем'єра, жодна з країн поза межами ЄС досі не брала участі в цій програмі, тож приєднання України стане унікальним прецедентом.

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"Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору", - сказав Шмигаль.

У результаті для українців:

роумінг у ЄС стане безплатним — діятимуть ті ж тарифи, що й в Україні;

вартість послуг не залежатиме від конкретної країни в межах Євросоюзу;

користувачі зможуть безперешкодно залишатися на зв’язку без потреби шукати Wi-Fi або купувати місцеві SIM-картки.

Мобільний зв'язок - новини України

Нагадаємо, 3 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, що адаптує українське законодавство до норм ЄС у сфері електронних комунікацій. Це дозволяє завершити підготовку до приєднання України до ініціативи "Roam Like At Home".

Також з 24 червня Київстар повністю відключає мережу 3G у Києві, замінивши її на сучаснішу 4G. Щоб користуватися інтернетом, потрібно активувати 4G на телефоні або безкоштовно обміняти SIM-картку на USIM.

Як повідомляв Главред, з 11 червня lifecell підвищує ціни на міжнародні дзвінки та SMS. Вартість одного міжнародного SMS зросте з 5 до 10 грн. Хвилина дзвінка до Болгарії, Естонії, Латвії, Литви й Словенії коштуватиме 30 грн.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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