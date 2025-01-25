Українцям буде важче потрапити до США: Трамп обмежує гуманітарні програми

Згідно з директивою, повинне бути негайно припинене прийняття остаточних рішень щодо заявок, які пов’язані з цими програмами.

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Трамп обмежує гуманітарні програми, які допомагали іноземцям потрапляти до США/ колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

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Адміністрація Трампа тимчасово призупинила прийом заявок на програми тимчасового в’їзду до США

Серед них і програма Uniting for Ukraine", за якою українці могли потрапити до США

Адміністрація американського президента Дональда Трампа тимчасово призупинила прийом заявок на участь у програмах тимчасового в’їзду до Сполучених Штатів Америки, серед яких і "Uniting for Ukraine".

Про це повідомляє видання NYT. За допомогою цієї ініціативи у період від вересня 2023 року понад 150 тисяч українців мали змогу отримати тимчасовий прихисток у США за наявності фінансових спонсорів.

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"Рішення передбачає перевірку всіх програм на відповідність новим критеріям, зокрема ініціативи для возз'єднання родин та підтримки дітей із Центральної Америки", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше Трамп також підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, котрі намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.

Також Трамп через кілька годин після інавгурації підписав указ, яким скасував право на громадянство за правом народження. Він наказав, щоб його розпорядження виконали упродовж 30 днів. Нові правила поширюються на дітей, народжених на території Сполучених Штатів від батьків, котрі або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином країни.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Дональд Трамп зробив гучну заяву – США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп закликає Путіна укласти мирну угоду і попереджає, що в інакшому разі Росії доведеться зіткнутися з більшим економічним тиском.

Також раніше повідомлялося, що Трамп може "прикрутити кран" допомоги Україні – озвучено сценарій тиску на Київ. У Дональда Трампа є можливість впливу на Київ, переконаний Віталій Кулик.

Нагадаємо, Трамп вигадав, як негайно закінчити війну в Україні. ОПЕК має знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди РФ. Низькі ціни на нафту сприятимуть швидкому завершенню війни в Україні, заявив президент США Дональд Трамп.

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