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Українцям назвали терміни без електроенергії: графіки відключень на 24 червня

Олексій Тесля
23 червня 2024, 18:16
146
Причиною обмежень є підвищене споживання на початку робочого тижня.
Світло, вимкнення світла, електроенергія, свічка, лампочка
Опубліковано нові графіки відключень / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Стали відомі графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть в Україні в понеділок, 24 червня.

Графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть із 00:00 до 24:00 у понеділок, ідеться в повідомленні пресслужби НЕК "Укренерго".

Як ідеться в опублікованому повідомленні енергетиків, з 19:00 до 23:00 обмеження електроенергії будуть більшими.

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В "Укренерго" пояснили, що причиною змін у графіках є підвищене споживання на початку робочого тижня, а також складна ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ.

Стабілізаційні відключення в Україні

Як відомо, раніше було розширено час дії стабілізаційних відключень 23 червня.

Графік діє з 11:00 і до 23:00, повідомила прес-служба ДТЕК у неділю вранці.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

Українцям назвали терміни без електроенергії: графіки відключень на 24 червня
/ Инфографика: Главред

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