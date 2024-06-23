Українцям назвали терміни без електроенергії: графіки відключень на 24 червня

Стали відомі графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть в Україні в понеділок, 24 червня.
Графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть із 00:00 до 24:00 у понеділок, ідеться в повідомленні пресслужби НЕК "Укренерго".
Як ідеться в опублікованому повідомленні енергетиків, з 19:00 до 23:00 обмеження електроенергії будуть більшими.
В "Укренерго" пояснили, що причиною змін у графіках є підвищене споживання на початку робочого тижня, а також складна ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ.
Стабілізаційні відключення в Україні
Як відомо, раніше було розширено час дії стабілізаційних відключень 23 червня.
Графік діє з 11:00 і до 23:00, повідомила прес-служба ДТЕК у неділю вранці.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення електроенергії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.
Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.
Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.
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