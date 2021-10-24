Українця оштрафували за куплений на AliExpress GPS-трекер: що відомо

GPS-трекер з Китаю приніс українцю проблеми / скріншот відео

На Буковині суд оштрафував місцевого жителя за GPS-трекер, придбаний ним на популярній китайській платформі AliExpress. Найцікавіше, що чоловік не купував пристрій, а отримав його на додачу до чохлів на телефон, як подарунок від продавця.

Як пише Zaxid.net, мінімальний штраф у 850 грн наклали через те, що за допомогою цього трекера технічно можливо віддалено записувати аудіо. А отже, він може бути визнаний спецзасобом для зняття даних з каналів зв'язку, що своєю чергою порушує ст. 195-5 Кодексу України Про адміністративні порушення.

Покупець каже, що отримав цей GPS-трекер як додаток до куплених під час "чорної п’ятниці" на AliExpress чохлів для телефона.

При оформленні замовлення продавець запропонував скористатися акційною пропозицією та придбати за $1 "випадковий подарунок" вартістю від $1 до $100. В результаті покупець отримав невідомий пристрій, який і виявився GPS-трекером з функцією використання сім-карти і віддаленого запису аудіо. В результаті до покупця прийшли представники СБУ та вилучили пристрій.

Суду за документами суду, а саме, за ідентифікатором пристрою "w33_MT6261 V0.2", можна припустити, що мова йде про GPS-трекер GF07, який кріпиться до автомобіля за допомогою магніту. Пристрій дійсно дозволяє віддалено записувати звуки протягом шести днів без заряду. Як про цей пристрій дізналися співробітники СБУ, невідомо.

GPS-трекер, аналогічний тому, що отримав підсудний.

В Україні під загрозою доставка посилок з AliExpress і Amazon

Раніше повідомлялося, що депутати "Слуг" пропонують впровадити в Україні механізм, реалізація якого може паралізувати ринок закордонних посилок. Йдеться про нові вимоги до одержувачів посилок з-за кордону, зокрема замовлень із популярних сайтів AliExpress і Amazon.

Зокрема українці будуть зобов'язані надавати поштовому операторові копію паспорта або ідентифікаційного коду (ІПН), інакше посилку не віддадуть. Надалі ці дані передаватимуться митним органам для посилення боротьби з контрабандою.