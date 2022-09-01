У Кулеби накинулися на Лаврова через його нові скандальні погрози

Лавров, війська РФ / Reuters

У Росії називали одним із приводів вторгнення в Україну нібито "захист російськомовного населення". Тепер у країні-агресорі заговорили про захисту російськомовних в Молдові.

"(Міністр закордонних справ РФ - ред.) Лавров каже, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення в Молдові. Ми це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який Росія використовувала для виправдання свого вторгнення в Україну", - написав прессекретар МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

Україна висловлює повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Видео дня

Що заявив Лавров

Вчора, 31 серпня, виступаючи перед студентами в МГІМО, Лавров заявив, що Росія захистить російськомовне населення Молдови.

Додамо, що нібито "захист російськомовного населення" в Україні РФ називала однією з причин для вторгнення в нашу країну.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Молдови після того, як Кишинів висловив готовність приєднатися до санкцій проти Росії. Він загрожує відмовою Москви продавати молдавській державі енергоресурси і військовою загрозою з Придністров'я у разі, мовляв, "спроби" Румунії приєднати Молдову.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ставить собі за мету розширення кордонів і вважає пострадянські держави своєю власністю. Під ударом країни-агресора можуть опинитися Молдова, Польща, Латвія, Литва та Естонія. Така ситуація призведе до дуже серйозної кризи політики безпеки Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: