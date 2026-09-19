Ле Пен несподівано накинулася на РФ і згадала Україну: у чому причина

Росія не може диктувати політику Франції шляхом залякування чи дестабілізації, переконана Марін Ле Пен.

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Марін Ле Пен прокоментувала ситуацію навколо врегулювання в Україні / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, скріншот

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Ле Пен зробила заяву щодо протидії агресивним планам РФ

Вона заявила, що Росія не може диктувати політику Франції

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та голова партії Жордан Барделла зробили важливу заяву щодо протидії агресивним планам РФ.

У спільній заяві вони наголосили, що Росія не може диктувати політику Франції шляхом залякування чи дестабілізації, повідомляє RTL.

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"Росія не може розраховувати на те, щоб прямо чи опосередковано диктувати політику Франції за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску... Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні", - підкреслили французькі політики.

Ле Пен і Барделла також виступили за демократичні дебати щодо питання фінансової підтримки України з боку Франції.

Також французькі політики засудили рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які продовжують працювати в Росії, зокрема Nestlé та Auchan. Такі дії вони назвали "ворожим актом", який "безпосередньо завдає шкоди інтересам і правам наших підприємств".

Ле Пен і Барделла у своїй заяві також стверджують, що "підтримують усі заходи, необхідні для посилення безпеки наших стратегічних інфраструктур" - після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив у п’ятницю, 18 вересня, що доручив уряду "підготувати план захисту" критично важливої інфраструктури від російських гібридних атак.

Що передувало

Їхня заява пролунала наступного дня після зустрічі в Єлисейському палаці, на якій був присутній Жордан Барделла. Метою зустрічі було проінформувати політичні сили про геополітичні кризи, з якими стикається Франція.

Видання зазначає, що Ле Пен, яка лідирує в президентських перегонах за результатами опитувань, регулярно піддається критиці з боку політичних опонентів через позиції, які вони вважають надто примирительними щодо російського диктатора.

Франція посилить ППО України: що відомо

На тлі безперервних російських ударів Франція планує збільшити військову допомогу Україні, зосередившись на постачанні нових систем ППО. Про це Еммануель Макрон оголосив після недавньої атаки на Кривий Ріг. За словами французького лідера, він обговорив цей удар з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови.

Як писав "Главред", Україна домовляється з Францією про ліцензію на виробництво ракет SCALP. Володимир Зеленський провів "дуже хорошу розмову" зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція передасть Україні винищувачі Rafale. Україна домовилася з Францією про постачання перших 16 винищувачів Rafale для потреб бойової авіації разом з озброєнням до них.

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Про персону - Марін Ле Пен Марін Ле Пен (фр. Marine Le Pen; нар. 5 серпня, 1968, Неї-сюр-Сен, О-де-Сен, Франція) - ультраправа французька державна та політична діячка, пише Вікіпедія. Депутатка Національних зборів Франції. Наймолодша донька засновника та багаторічного голови Національного фронту Жана-Марі Ле Пена. Відзначалася антиукраїнськими висловлюваннями та діями. Тривалий час публічно підтримувала політику російського диктатора Володимира Путіна та Росії, та навіть була звинувачена опонентами у фінансуванні її партії з боку РФ, оскільки у 2014 році партія Ле Пен отримувала гроші від структури, близької до Путіна. У березні 2024 року Ле Пен публічно висловила підтримку Україні з трибуни французької Національної асамблеї, однак утрималась від голосування за безпекову угоду.

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