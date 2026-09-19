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"Готуємо розширення": Зеленський повідомив про нові далекобійні операції

Руслана Заклінська
19 вересня 2026, 15:58
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За підсумками доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого ухвалено низку ключових рішень.
'Готуємо розширення': Зеленський повідомив про нові далекобійні операції
Зеленський погодив нові далекобійні операції / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • Погоджено нові далекобійні операції у відповідь на удари РФ
  • Є розробки, які довели ефективність у знищенні реактивних "Шахедів"
  • Визначено пріоритети активних дій на фронті

Президент України Володимир Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Україна також готує розширення власних далекобійних можливостей. Про це глава держави повідомив після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Готуємо розширення наших далекобійних можливостей", - заявив президент.

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Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Окремо обговорювали розвиток засобів протидії російським реактивним "Шахедам". Зеленський зазначив, що вже є кілька українських розробок, ефективність яких підтверджена бойовим застосуванням і збиттям таких дронів.

"Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво", - наголосив він.

Також після зміни керівництва командування Медичних сил ЗСУ готуються рішення щодо оновлення управлінських підходів і системи реагування на виклики. Пріоритетом, за словами президента, має стати масштабування успішного досвіду бойових бригад та ефективних патронатних служб.

Крім того, сторони обговорили оновлення нормативної бази щодо залучення іноземних добровольців до Сил оборони України. Зеленський наголосив на необхідності забезпечити їм належні можливості для служби.

"Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі", - заявив президент.

Також Зеленський і головнокомандувач визначили подальші пріоритети активних дій українських військ на фронті.

Як РФ удосконалює "Шахеди" - пояснення експерта

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія шукає спосіб запускати ударні дрони "Шахед" без супутникової навігації, щоб українські засоби радіоелектронної боротьби не могли їх заглушити. Один із варіантів - навігація за наземними радіомаяками.

За його словами, така технологія дозволяє визначати місцезнаходження без супутникового сигналу, орієнтуючись на радіомаяки з відомими координатами.

"Приймаючи сигнал із трьох точок, знаючи точні координати цих точок і вимірюючи затримки сигналу, можна розрахувати своє місцезнаходження. Ми активно застосовуємо цю технологію для розвідувальних БПЛА. Ворог почав це робити раніше за нас, ще у 2022 році БПЛА мали опцію орієнтації за маяками", - написав Бескрестнов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що Росія може коригувати безпілотники для точніших ударів. Експерт пояснив, що корекцію через LTE-вишки використовують для донаведення дронів на окремих етапах польоту.

Начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко розповів, що Сили оборони просунулися на півночі Донецької області в межах операції "Вівальді". Начальник штабу уточнив, що противник зазнає значних втрат, а попереду заплановано щонайменше три етапи операції.

Президент Зеленський повідомив про створення та застосування нового дрона для перехоплення реактивних "Шахедів". За його словами, триває робота над масштабуванням виробництва.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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