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Реактивний "Шахед" вдарив по продуктових складах великого міста - що відомо

Руслана Заклінська
19 вересня 2026, 21:28
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Російські БПЛА атакували місто на наднизьких висотах.
Реактивний 'Шахед' вдарив по продуктових складах великого міста - що відомо
Атака БПЛА / Колаж: Главред, фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини, УНІАН

Що відомо:

  • РФ атакувала Кривий Ріг реактивним "Шахедом"
  • Удар припав по торговельному об’єкту в Саксаганському районі
  • Загорілися продуктові склади

Увечері 19 вересня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником. Унаслідок удару зайнялися продуктові склади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ворог атакував місто реактивним "Шахедом". Удару завдано по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі Кривого Рогу.

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"Приступили до аварійно-рятувальної операції. Ворожі БПЛА йдуть на наднизьких висотах", - розповів Вілкул.

За його словами, попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Україна майже безсила проти реактивних "Шахедів" - думка військового

Україна наразі має серйозні проблеми з протидією російським реактивним безпілотникам типу "Шахед". Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Україна фактично втратила ініціативу у сфері застосування реактивних дронів, тоді як Росія продовжує нарощувати їхнє виробництво.

За словами військового, українські безпілотники також атакують цілі на території РФ, однак російська протиповітряна оборона збиває частину з них. Водночас із реактивними "Шахедами" ситуація значно складніша.

"Ми навіть не знаємо, що з ними робити. Тобто ні дронів, ні протидії', - написав Жорін у своєму Telegram-каналі.

Військовий зазначив, що українська ППО наразі знищує лише невелику частину реактивних "Шахедів". На його думку, Україні необхідно одночасно розвивати ефективні засоби протидії таким БПЛА та власне виробництво реактивних безпілотників.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про атаку РФ по Сумах керованими авіабомбами. Він зазначив, що удари КАБами по місту спричинили пошкодження багатоповерхівок.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про майже безперервну повітряну тривогу і удари по цивільній інфраструктурі в області. Він наголосив, що область майже добу атакували дрони і найбільше постраждали складські приміщення.

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про атаку на Дніпро з виникненням пожежі після удару. Він уточнив, що атака по торговельному центру спричинила поранення людей і пошкодження фасаду.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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