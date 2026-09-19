Коротко:
- Що сказала дочка прихильниці Путіна
- Від чого вона відмовилася
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує російську агресію проти України, поскаржився на свою дочку.
Як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров намагається вибілити репутацію своєї скандальної доньки і ось тепер заявив, що Алла-Вікторія висунула ультиматум.
Зокрема, дівчинка, яка не може пристосуватися в жодній школі, відмовилася йти в шоу-бізнес і будувати там кар’єру, як це зробив її батько-путініст.
Алла-Вікторія зовсім не хоче пов’язувати своє життя з індустрією розваг. Але пропозиція спробувати себе в озвучуванні дещо змінила думку підлітка.
"Аллочка у нас блогерка. Їй запропонували озвучити роль у мультфільмі про мамонтеня, вона погодилася. Думав, що вона відмовиться, адже вона казала: „Ніякого шоу-бізнесу". Але погодилася, і їй сподобалося, і в неї вийшло просто чудово", - додав путініст.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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