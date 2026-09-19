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Дочка Кіркорова поставила йому жорсткий ультиматум

Олена Кюпелі
19 вересня 2026, 23:50
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Дочка Кіркорова знову "дістає" співака-путініста.
Філіп Кіркоров із дітьми
Філіп Кіркоров із дітьми / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що сказала дочка прихильниці Путіна
  • Від чого вона відмовилася

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує російську агресію проти України, поскаржився на свою дочку.

Як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров намагається вибілити репутацію своєї скандальної доньки і ось тепер заявив, що Алла-Вікторія висунула ультиматум.

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Зокрема, дівчинка, яка не може пристосуватися в жодній школі, відмовилася йти в шоу-бізнес і будувати там кар’єру, як це зробив її батько-путініст.

Алла Вікторія Кіркорова -
Алла Вікторія Кіркорова - "проблемна дитина" / Фото Women.ru

Алла-Вікторія зовсім не хоче пов’язувати своє життя з індустрією розваг. Але пропозиція спробувати себе в озвучуванні дещо змінила думку підлітка.

"Аллочка у нас блогерка. Їй запропонували озвучити роль у мультфільмі про мамонтеня, вона погодилася. Думав, що вона відмовиться, адже вона казала: „Ніякого шоу-бізнесу". Але погодилася, і їй сподобалося, і в неї вийшло просто чудово", - додав путініст.

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Раніше "Главред" повідомляв, що під час недавнього виходу до публіки принц Вільям спробував поквапити Кейт Міддлтон, поки вона захоплено спілкувалася з шанувальниками. Незручний, але кумедний момент помітили очевидці, і він швидко поширився в мережі.

Раніше також колишня дружина українського футболіста Андрія Пятова Юлія поділилася подробицями страшної ночі, яку вона пережила разом зі своїми дітьми.

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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