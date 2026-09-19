Дочка Кіркорова поставила йому жорсткий ультиматум

Дочка Кіркорова знову "дістає" співака-путініста.

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Філіп Кіркоров із дітьми / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що сказала дочка прихильниці Путіна

Від чого вона відмовилася

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує російську агресію проти України, поскаржився на свою дочку.

Як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров намагається вибілити репутацію своєї скандальної доньки і ось тепер заявив, що Алла-Вікторія висунула ультиматум.

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Зокрема, дівчинка, яка не може пристосуватися в жодній школі, відмовилася йти в шоу-бізнес і будувати там кар’єру, як це зробив її батько-путініст.

Алла Вікторія Кіркорова - "проблемна дитина" / Фото Women.ru

Алла-Вікторія зовсім не хоче пов’язувати своє життя з індустрією розваг. Але пропозиція спробувати себе в озвучуванні дещо змінила думку підлітка.

"Аллочка у нас блогерка. Їй запропонували озвучити роль у мультфільмі про мамонтеня, вона погодилася. Думав, що вона відмовиться, адже вона казала: „Ніякого шоу-бізнесу". Але погодилася, і їй сподобалося, і в неї вийшло просто чудово", - додав путініст.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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