Кім Кардашян потрапила до лікарні: діагноз нагадав їй про смерть батька

Кім Кардашян хвилюється за своє здоров’я на тлі трагедії, що сталася з її батьком.

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Кім Кардашян побоюється за свій статок / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

Що сталося з Кім Кардашян

Про яку хворобу йдеться

Кім Кардашян опинилася в центрі тривожних новин після того, як у неї виявили серйозну проблему зі здоров'ям. Зірка зізналася, що їй діагностували запалення стравоходу - стан, відомий як езофагіт.

Цей діагноз викликав у неї сильну емоційну реакцію, оскільки безпосередньо нагадав про трагедію в родині: її батько, Роберт Кардашян, помер від раку стравоходу у 2003 році.

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Кім Кардашян опинилася в лікарні / Instagram/kimkardashian

За повідомленнями, стан зірки вимагав медичного втручання, і вона опинилася під наглядом лікарів. В одному з епізодів нового сезону реаліті-шоу видно, що Кім важко переживає те, що відбувається, і буквально не стримує емоцій, обговорюючи можливий зв’язок хвороби з сімейною історією.

Лікарі при цьому наголошують, що езофагіт - це не онкологічне захворювання, хоча в рідкісних випадках хронічні форми можуть підвищувати ризик ускладнень.

Ситуація знову змусила зірку та її близьких згадати про болісну втрату й підкреслила, наскільки сильний вплив на сприйняття здоров’я має сімейний досвід.

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Про особу: Кім Кардашян Кім Кардашян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємниця. Світову популярність здобула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", пише Вікіпедія.

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