Україна має повернути контроль над небом: Кулеба назвав головні умови та терміни

Дмитро Кулеба каже, що відповідні рішення вже втілюються.

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Дмитро Кулеба розповів про перспективи отримання Україною F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16.

Водночас для досягнення цього результату необхідно виконати одну умову, розповів він під час спільної пресконференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"Якщо ми отримаємо F-16, якщо ми матимемо бойові та розвідувальні дрони - саме в цьому полягає важливість нашої співпраці з Литвою, - якщо ми матимемо засоби РЕБ і ракети, ми контролюватимемо наше небо. Це досяжно", - зазначив глава МЗС. відео дня

Кулеба додав, що відповідні рішення вже втілюються, однак міністр наголосив, що "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості та в належний час".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників у першій половині 2024 року. Для цього потрібно завершити навчання пілотів і підготувати інфраструктуру.

Перші літаки F-16 можуть з'явитися в Україні до кінця березня. Але перед цим потрібно завершити підготовку пілотів і технічного персоналу, вважає колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що програма надання літаків F-16 для України є тривалим процесом, який розтягнеться на кілька років. У цій довгостроковій програмі літаки надходитимуть поступово, а не одним масивом.

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