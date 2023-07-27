ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку

На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів, розповіла заступниця Міністра оборони.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті. Станом на 27 липня окупанти продовжують атакувати на Куп‘янському напрямку.

"На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь", - розкрила Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що на півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів. На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити ЗСУ із пануючих висот.

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"За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - відзначила Маляр.

Маляр повідомила про ситуаціюю на фронті / скріншот: t.me/annamaliar

Наступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій. В цілому, звільнена площа за час контрнаступу ЗСУ становить 210,5 кв. км, розповіли в Міноборони.

ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Ворог чинить потужний опір, зазначила Маляр.

ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки. В окупантів вже зовсім немає зверхності і вони дуже добре готуються та заміновують позиції, повідомив Сергій Череватий.

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