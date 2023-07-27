УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку

Юлія Куришко
27 липня 2023, 17:20 оновлено 27 липня, 17:31
19
На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів, розповіла заступниця Міністра оборони.
ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку
ЗСУ відбивають атаки окупантів / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті. Станом на 27 липня окупанти продовжують атакувати на Куп‘янському напрямку.

"На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь", - розкрила Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що на півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів. На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити ЗСУ із пануючих висот.

відео дня

"За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - відзначила Маляр.

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку
Маляр повідомила про ситуаціюю на фронті / скріншот: t.me/annamaliar

Наступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій. В цілому, звільнена площа за час контрнаступу ЗСУ становить 210,5 кв. км, розповіли в Міноборони.

ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Ворог чинить потужний опір, зазначила Маляр.

ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки. В окупантів вже зовсім немає зверхності і вони дуже добре готуються та заміновують позиції, повідомив Сергій Череватий.

Більше цікавих новин:

війна в Україні ЗСУ Міноборони України Ганна Маляр контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

16:47 Україна
Ракети летіли одна за одною: важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині

Ракети летіли одна за одною: важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині

16:42 Україна
Пригожина побачили у Санкт-Петербурзі, куди Путін приїхав на форум з Африкою

Пригожина побачили у Санкт-Петербурзі, куди Путін приїхав на форум з Африкою

15:53 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:32

Рада зробила крок до відновлення е-декларування: без ризиків для військових

17:20

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку

17:16

Могилевська показала свою маму в молодості

17:06

Що можна приготувати зі старих кабачків: 5 безпрограшних варіантів

17:00

У Шольца рознесли Путіна за цинізм: обіцяє зерно Африці, а сам бомбить Україну

Восени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - СвітанВосени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - Світан
16:47

"Високий ризик": Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

16:42

Ракети летіли одна за одною: важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині

16:28

Встигнете законсервувати: три способи, як довше зберегти огірки свіжими

16:20

Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці

Реклама
16:12

Не пропустіть цей момент: коли викопувати часник у 2023 році

16:10

Чому 29 липня не можна в жодному разі місити тісто: старі прикмети та заборони

16:01

"Вимагає, щоб я змінила ім'я дитині": жінку обурив наказ свекрухи

16:01

Підприємець Кацуба: Діджиталізація - найкоротший шлях забезпечити довіру між бізнесом і державою

15:54

У США новим холостяком став 71-річний чоловік

15:53

Пригожина побачили у Санкт-Петербурзі, куди Путін приїхав на форум з Африкою

15:50

ЗСУ дадуть ракети ATACMS і винищувачі: Світан назвав терміни завершення війниВідео

15:49

ПЦУ переходить на новоюліанський календар: що зміниться

15:04

Світан розповів, які сценарії готує Росія проти України на осінь

14:49

Дружина Григорія Решетніка розповіла про швидку появу дівчинки в їхній родині

14:35

Путін скреготав зубами: Гундяєв епічно зганьбився на форумі з диктаторомВідео

Реклама
14:31

3 продукти, які не можна консервувати в домашніх умовах

14:28

Буде справжня холодина: Україну в серпні накриє неприємність

13:49

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

13:43

Чекала біля моря погоди: шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від ХарланВідео

13:41

Рада ухвалила рішення: Ткаченка звільнили з посади міністра культури

13:20

Справжнє захоплення: божевільний торт Тещин язик, який розмітають за 2 хвилини - рецепт

13:12

Гороскоп на тиждень з 31 по 6 серпня: Терезам - розставання, Тельцям - переживання

13:09

Захоплення коридору у Польщі з відривом Балтії від НАТО: Світан оцінив заяви з РФВідео

12:56

В Україну увірветься серйозне похолодання: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень

12:42

У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ

12:34

"Цю мить я запам’ятаю на все життя": Юлія Саніна розповіла, як стала тренеркою Голосу країни-13Відео

12:33

Чому 28 липня не можна дивитися на зірки: стародавні прикмети і заборони

12:32

Кому війна, кому лакшері: Дімопулос засвітилася в компанії екс-дружини олігарха з РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 липня 2023: Водолію - роздратування, Близнюкам - депресія

12:07

Бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки: кадри з супутника

12:00

Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження

12:00

Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – КисельовЕксклюзив

11:51

Надя Дорофєєва дорікнула новому чоловікові в жадібності

11:39

У Раді дали "зелене світло" продовженню воєнного стану та мобілізації в Україні

10:58

"Чао, бамбіно!": Лайма Вайкуле розсекретила, куди зник Максим ГалкінВідео

Реклама
10:50

Базу ПВК Вагнер у Білорусі рознесуть ракетами Tomahawk: експерт назвав умовуВідео

10:42

Фронт, доповіді Залужного, Буданова і ППО: Зеленський провів виїзну Ставку

10:25

Загроза не для України: Світан розповів, навіщо ПВК "Вагнер" перемістили до БілорусіВідео

10:23

Жінка показала, як дешево видалити плями на килимі: навіть знімати не потрібноВідео

10:15

Смачно, але не можна: кому протипоказана варена кукурудза

09:54

Кубраков про засідання ради Україна-НАТО: Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами

09:52

ЗСУ почали великий наступ на півдні, операція набирає обертів - Bloomberg

09:50

Україні загрожує новий удар: стало відомо, звідки й коли РФ готова бити ракетами

09:24

"Будуть гайки": Карась розповів, як втрата Запоріжжя вплине на події в РосіїВідео

08:57

Пароль "жіночий спорт": Пригожин тримав гарем в готелі в Петербурзі — ЗМІ

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти